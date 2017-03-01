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§ NG.kz
Опять костанайцы "отличились".
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДВД Астаны прокомментировали ролик "Золотая молодежь", размещенный на интернет-ресурсах, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции. Как установлено, задержанные - уроженцы Костанайской области, студенты колледжей и вузов.
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Re: Опять костанайцы "отличились".




Отправлено: 01.03.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех.
Посмотрел видео, золотая молодешь как в консервной банке ехала в каком то сарае мисубиси пажеро или как его там..
И это золотая молодешь?
Господи, ну насмешили мои тапочки, пока еще не белые..
У нас конкретно в Костанае в этот гроб ни сядет ни один нормальный пасан, который золотой..
Тем более еще по пять человек в одну машину..
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