/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
Читать новость

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это точно про РФ?

Да.
Цитата:
Мишаня:
ожидать разрешения, получения сертификата переселенца (дают не всем, как думают некоторые на форуме!)

Как неожиданно.
Не все русские нужны России.
А только лишь очередные крепостные холопы.
Как мило.

Все просто
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 15:57
Комментарий удален модератором.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам хочу уехать.
Какая то навязчивая мысль что в Алмату надо сваливать..
Костанай все равно останется периферией, каким бы он не был, все мимо идет, а на старости больницы и качество лечения все таки это основа..

§ Добринцофф
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сам хочу уехать.
Какая то навязчивая мысль что в Алмату надо сваливать..
Костанай все равно останется периферией, каким бы он не был, все мимо идет, а на старости больницы и качество лечения все таки это основа..

Там говорят народу много,дети в три смены учатся и в больницу проблема попасть,но зато тепло
Профайл

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
говорят народу много,дети в три смены учатся и в больницу проблема попасть,но зато тепло

Тепло и природа.
Тетка туда уехала, брат по отцу с России туда приехал, правда я его не видел никогда в жизни, у обоих домики в горах, бизнес, Франции, Италии каждый год..
Думал там языковой вопрос, а брат, он старый уже, казахского языка то вообще не знает..
А может просто хату снять, пожить месяц, наверно и Алмата надоест..

§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это точно про РФ?

Да.

Слушай, ну голословно же. Придумать можно всё что угодно. Да и единичные случаи не исключены. Ты же преподносишь их как массовость.
Цитата:
Бывалый:
Не все русские нужны России.

Конечно не все. Зачем России, например, потенциальные нарушители законодательства? Или потенциальные халявщики?

[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2017 - 16:12]
Профайл

Мишаня
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Как неожиданно.
Не все русские нужны России.
А только лишь очередные крепостные холопы.
Как мило.

Конечно, холопы нужны, с высшим образованием или рабочие высокой квалификации. "Бывалые" и не холопы, они нужны у вас

321
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мой братан отсюда уехал, по матери, сестра, сидят там в своей деревне около Тюменской обоасти и счастливы..
Правда ее мать и его мать, его отец, вернулись сюда..
Ее мать замуш вышла за мусульманина, который с 37ми лет ни грамма в рот спиртного, та тоже пить перестала в свои 60 с чем то, свадьба была у стариков, они счастливы.
Его отец тут нашел в Рудном 20ти летку, ему под 65 наверно уже.
Его мать живет у миллионерши дочери тут..
Старики в России все растеряли там с конца 90х, когда


как интересно, пиши еще .

* Мишаня
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.03.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Как неожиданно.
Не все русские нужны России.
А только лишь очередные крепостные холопы.
Как мило.

Конечно, холопы нужны, с высшим образованием или рабочие высокой квалификации. "Бывалые" и не холопы, они нужны у вас. Тут я солидарен с Victor Yang
Профайл

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Придумать можно всё что угодно. Да и единичные случаи не исключены.

Ну ты почитай ветки про переселение.
И обрати внимание на тех, кто едет туда, где у него нет родственников, согласных его прописать у себя.
Цитата:
Victor Yang:
Зачем России, например, потенциальные нарушители законодательства? Или потенциальные халявщики?

Дело не в потенциальных нарушителях (потенциальными насильниками являются все кроме кастратов).
И не в халявщиках (кстати, пенсионеры - халявщики? ведь их сюда послала та страна, правопреемником которой является РФ).
Дело в том, что там нужны строго рабы.
Ну учителя там в сельскую местность, врачи.
На три копейки.
И чтоб не выскочили из региона вселения.

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Конечно, холопы нужны, с высшим образованием или рабочие высокой квалификации.

Ты смотрел раздел "потребность в трудовых ресурсах" на сайтах программы переселения?
Именно на него ориентируются при принятии решения о выдаче свидетельства переселенца.
Покажи мне там потребность в тех, о ком ты только что заявил.
Жду ссылку.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
как интересно, пиши еще .

Да я сам опешил..
Тетя Р, всю жизнь пила, потом спилась в России, бомжихой была.
Жили в советское время ой как зажиточно, ее муж, мой дядька по матери, сын героя Советского Союза ведь был, единственный сын..
Что то в семье пощло не так.
Дочь старшая замуж вышла за богатого и знатного человека, у них тогда в деревне первый видеомагнитофон появился.
Средняя с 12ти лет с русским начала встречаться, ему 11 лет было и он сын знатного управляющего..
Сын в России, бухает, скотник..
Да уш, жизнь..
Старшая погнавшись за ними сперва в Коскуль, потом в Россию, растеряла там все тоже.
Приехала, так и живет уже лет 18 на съемных хатах..
Мать ее в деревне рядом с Костанаем, такой огромный дом у них, тот в 70 лет впервые женился официально!
У него 8 детей к слову своих..
Живут вдвоем, он читает намаз по 5 раз в день.
Она подумать только, не пьет!
Я бы ни за что не поверил, если бы сам не убедился в этом и не съездил бы туда в деревню У..
Ей на пользу наверно пошла Россия, это надо же так на дно опуститься, чтобы потом понять, что ты такое есть на этом свете и приехать обратно, сказав решительное нет питию самогона в России..

* Мишаня
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.03.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смысл переезда в том чтобы пахать в деревне?

Да что ж передернул-то? Деревня не бизнес (по русски: не дело) что-ли? Я ответил, что никто не зажимает - работай.
Приземленный пример.
Могу привести круче пример - есть миллиардер Струков Костя, золотопромышленный челябинский магнат. Мужик! Кто он был в Казахстане? Глава производства. А миллиардов не было. Как он получил это все - не моего ума дело. Но сейчас он долларовый миллиардер! Такой пример подойдет?
Еще раз повторюсь - у каждого свой потенциал, в этом смысл. Я уехал для этого, никто не ждал меня. А вот, оказался востребованным (не миллиардер, если что...)
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 119, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 117
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 263
Пользователей: 7
Всего: 270

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх