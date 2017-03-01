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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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112
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то мало..
Я думал что хотя бы миллинона 22 возьмут с бюджета денег на переименование, тем более двух улиц..
Значит дело не в отпиле все таки?

ВЧК
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 01.03.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))

§ yudjin
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Хватит уже...25 лет прошло!

Бибигуль, прекратите свои лозунги! ;-)
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§ самый умный
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 01.03.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))


Проводите собрания общественности и жителей, собирайте подписи, вносите предложение в ономастическую комиссию. Или вы так, на словах? Безликие выкрики из толпы?
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§ самый умный
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 01.03.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Бибигуль, прекратите свои лозунги!


Сама себя выдала :-)
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§ 74
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Бибигуль, прекратите свои лозунги!

:-) :-) :-) :-)
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