112 Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на... #1







Отправлено: - 15:06 Че то мало..

Я думал что хотя бы миллинона 22 возьмут с бюджета денег на переименование, тем более двух улиц..

Значит дело не в отпиле все таки?