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§ NG.kz
Опять костанайцы "отличились".
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДВД Астаны прокомментировали ролик "Золотая молодежь", размещенный на интернет-ресурсах, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции. Как установлено, задержанные - уроженцы Костанайской области, студенты колледжей и вузов.
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Сеня
Re: Опять костанайцы "отличились".




Отправлено: 01.03.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побузил на полицаев стал "золотой молодежью"? Где там золото то, родители у лопухов безработные да водилы.

* Валентин
Re: Опять костанайцы "отличились".
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие светлые, чистые, умные, добрые и одухотворённые лица.
Будущее страны.
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§ Victor Yang
Re: Опять костанайцы "отличились".
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему автор самое смешное не выложил?
Цитата:
Родители нарушителей - индивидуальный предприниматель, оператор АЗС, водитель ТОО, бухгалтер и временно неработающие.

Золотая молодежь, блин. Яка страна - таки теракты.
Профайл

* Валентин
Re: Опять костанайцы "отличились".
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что имитация везде и всюду — важнее быть, чем казаться.
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§ 74
Re: Опять костанайцы "отличились".
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/ilsuAupAPFs[/video]
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* Валентин
Re: Опять костанайцы "отличились".
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрев видео, посочувствовал терпению и выдержке сотрудников полиции.
Понятно, что работа с репортёрами обязывает, но всё же.
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андрей
Re: Опять костанайцы "отличились".




Отправлено: 01.03.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золотая молодёжь априори в Астане тусить не может ,минимум Москва , максимум Лондон .А так две тысячи с копейками плацкарт на "бичевозе" Костанай - Алматы , полу словарное слово в адрес стражей правопорядка и ты золотая молодёжь

§ peshexod
Re: Опять костанайцы "отличились".
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.03.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Золотая молодежь"

А в каком месте "молокосос" позолоченный?
Может правильно "Молокососная молодежь"?
Или "Сосальная молодежь"?
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§ peshexod
Re: Опять костанайцы "отличились".
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.03.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
терпению и выдержке сотрудников полиции.

Тоже думал, ну сейчас зарядил бы уже в дыню, камера и видеорегистраторы делают своё.
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§ Victor Yang
Re: Опять костанайцы "отличились".
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
[video]https://youtu.be/ilsuAupAPFs[/video]

А я вот как умею:



Понятно теперь, с чьей подачи эти малолетки стали "золотой молодежью".

[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2017 - 14:24]
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Бывалый
Re: Опять костанайцы "отличились".




Отправлено: 01.03.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
имитация везде и всюду — важнее быть, чем казаться.

Еще один перл.
Жги!
Ты сам то понял что сказал?

§ 74
Re: Опять костанайцы "отличились".
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/telekanalu-prokommentirovali-skandal-ustroennyiy-zolotoy-313220/
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§ 74
Re: Опять костанайцы "отличились".
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Victor Yang

:-) :-) :-)

Как отмечает телеканал, личности молодых людей из скандального видео уже установлены, а самого шумного участника ДВД Астаны намерено привлечь к ответственности по статье "Нарушение тишины" (штраф 11 345 тенге).
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/telekanalu-prokommentirovali-skandal-ustroennyiy-zolotoy-313220/
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112
Re: Опять костанайцы "отличились".




Отправлено: 01.03.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

А с полицейскими иначе нельзя.
Полицейские, которые любят брать деньги в виде взяток, это не полицейские.
Пусть хоть кто то наказывает этих оборотней в погонах..
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