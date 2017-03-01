112 Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году #62







Отправлено: - 14:22 Цитата: Валентин:

чём, я просто русофобов и националистов не переношу.

Ну так это тырнет, сам же понимаешь, может в жизни привидение немного другое, а тут просто есть определенный вектор, которого стоит держаться, дабы не потерять направление каких то дискуссий, которые всегда заканчиваются этим, ты такой, а ты вот такой..

Да и многие люди не такие как тут думаю, но в плане дискуссий это думаю необходимо, в плане общения в соцсетях каких то это конечно же не нужно, в реальной мирной жизни это не нужно совсем, хватает и интернета..

А то что националисты там, ну до меня докапываются практически всю мою жизнь, да какие они националисты..

Одним мягко говорю что по старше, другим жестче, если по младше..

Года два назад троих остудил таких.

Может ночью бы и забили, но днем побоялись..

Настоящие националисты совершенно другие..

Тот же Риза, когда я впервые в советском союзе с ним столкнулся, мол почему не на казахском гутаришь, их двое, я один, 22.00 вечер, зима, темно и остановка индустриальный технарь..

Был бы он националистом, похоронил бы меня сразу там..

Но я как то выкрутился..