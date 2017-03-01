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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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Серж
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данную тематику уже много ваты накатали и причины отъезда всем известны, и если бы Россия еще бы упростила въезд,думаю цыфры бы были выше.А так каждый выбирает,где себя найти,да и будующее потомства не на последнем месте.Лично я бы уехал из- за климата,резкий он у нас.

* аргентина -ямайка
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разврат победил разруху .Найдите прочитайте как немцы сдриснули из России назад . Нюхнули табачку ....
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112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
чём, я просто русофобов и националистов не переношу.

Ну так это тырнет, сам же понимаешь, может в жизни привидение немного другое, а тут просто есть определенный вектор, которого стоит держаться, дабы не потерять направление каких то дискуссий, которые всегда заканчиваются этим, ты такой, а ты вот такой..
Да и многие люди не такие как тут думаю, но в плане дискуссий это думаю необходимо, в плане общения в соцсетях каких то это конечно же не нужно, в реальной мирной жизни это не нужно совсем, хватает и интернета..
А то что националисты там, ну до меня докапываются практически всю мою жизнь, да какие они националисты..
Одним мягко говорю что по старше, другим жестче, если по младше..
Года два назад троих остудил таких.
Может ночью бы и забили, но днем побоялись..
Настоящие националисты совершенно другие..
Тот же Риза, когда я впервые в советском союзе с ним столкнулся, мол почему не на казахском гутаришь, их двое, я один, 22.00 вечер, зима, темно и остановка индустриальный технарь..
Был бы он националистом, похоронил бы меня сразу там..
Но я как то выкрутился..

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
первый раз слышу чтоб это мерилом было получения гринкарты . я тебе выше напи

Ну вот приехал ты, какая нибудь Кончита проводит собеседование - отношение к геям..
Ты говоришь да я весь род их имел, увижу парву, век воли не видать, и тд и тп..
Думаешь тебя примут в члены граждане США?

§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
если бы Россия еще бы упростила въезд

Да куда проще-то?
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§ 74
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.03.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жизнь одна, чтобы участвовать в чьих то экспериментах.
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Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то непонятно, почему не учитывают?

Потому что они прибывают не на ПМЖ.
Они - репатрианты.
То есть они возвращаются на родину.
Это другое явление.
А озвученные цифры - это именно те, кто получил листок убытия с указанием в графе "цель убытия" - "ПМЖ", и те кто прибыл с такой же надписью в графе "цель прибытия" в листке прибытия.
То есть это "обычные свободные мигранты" так сказать.
Тут в этом количестве еще нет студентов, уехавших учиться и которые наверняка по окончании учебы останутся в странах обучения (Китай, РФ, UK, Корея и так далее).

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Надо же, тонкость какая. Век живи, век учись.

Не, Саке потому что Ваке я еще не слышал, правильнее конечно же Ваке..
Где то на переговорах, среди чиновников, предпринимателей, которые идут на какие то уступки, договора какие то, там чаще это услышать можно.
Там где коррупция тем более..

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да куда проще-то?

Ты попробуй получи гражданство.
Желательно не заплатив несколько сотен тысяч рублей взяток за каждый рот.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
куда проще-то?

Ну как Депардье, Монсону, Сигалу..
Или так только для богатых может делать сам президент российской Федерации?
Значит те кто на много беднее их, это так себе, некачественные люди?
Об этом и говорило привидение, своих он не уважает так, как чужих и еще янки..

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Найдите прочитайте как немцы сдриснули из России назад

Ну правильно там в одном комментарии сказали.
Лучше получить половое воспитание на уроках в устном виде и от официального учителя чем в фактическом виде в пьяном угаре на задворках в типичной деревне.

* аргентина -ямайка
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Думаешь тебя примут в члены граждане США?

Ты про натурализацию что ли ? Процесс получения гражданства т.е ? Там такие вопросы и не задают . Вот если ты там скажешь что Америка принадлежит сионистам и кукловод у нее Израиль ,то да хре гражданство увидишь . А про геев валяй , даже про Трампа можешь . Никто не запрещает , но государственный строй помоями никто не даст обливать . Вот такая демократия по Американски .
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* аргентина -ямайка
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты попробуй получи гражданство.

а что за трудности . Хочу летом начать этот процесс . Не переезжать не буду , здесь нравиться . Только на зимууезжать буду . Холода достали уже .
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 14:42
Комментарий проходит проверку.

* аргентина -ямайка
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Лучше получить половое воспитание на уроках в устном виде и от официального учителя

Да нет . Там такая фигня . трансгендеры сами выбирают в какой туалет им идти и в раздевалку . и куклы еще бесполые . Да много чего за что можно перезагрузку сделать . Биос обновить .
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