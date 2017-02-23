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≡ Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе часть коллектива ГКП КТЭК обратилась в государственные инстанции с жалобой на своего руководителя. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ провел встречу с коллективом теплокомпании.
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Ласковая
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 26.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А помните Мейстера В.В.? Как он пришел и начал наводить порядок? Всех трясло. некоторых выгнал, НО, это был грамотный, адекватный и очень разумный человек. Он навел порядок, он выплатил многомесячную задолженность по зарплате, он запретил взаимозачеты, потребителей заставил платить наличными деньгами, повысил зарплату. Вот где сила!!! А не то что этот, решил экономить на людях.

Гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 26.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ласковая:
А помните Мейстера В.В.?

Мы часто вспоминаем Мейстера. Это был очень грамотный директор. Вывел предприятие из такой ямы. И не за счет экономии на своих работников. Вот кому мы действительно благодарны!

Дима.
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 27.02.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мейстера и мы помним! Поднял тариф и получилось передовое предприятие воздушек развел по городу, теплопотери увеличил. Помним Мейстера... как же...счетчики проталкивал...

§ Rainman
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...
Rainman


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 04.08.12
Отправлено: 28.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как сделать закладку, чтобы следить за темой?
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§ Макарыч
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 28.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berdan:
Ну что я поделаю, что зимою расходую больше, чем могу пробашлять?

Кредит в Каспии возьми. Без процентов сейчас никто в долг не даст, в том числе и газ.

Цитата:
berdan:один фик - к лету выплачу

Вот в Каспий и выплатишь
Профайл

гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 28.02.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Кредит в Каспии возьми. Без процентов сейчас никто в долг не даст, в том числе и газ.


что юристам в аймаке задерживают?
так и платить не за что , суд проиграли, на форуме сидишь.

гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 28.02.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и "первые ласточки" этого произвола и безнаказанности!На этой встрече с Акимом Перекальская Р.Б. не лестно выразилась о"начальнике внутреннего контроля" Камбаровой и через 2 дня Перекальская уже уволена, причем "по собственному желанию"!!!!И до того это желание было "собственным",что человек сидел и плакал!!!!

112
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 28.02.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
этой встрече с Акимом Перекальская Р.Б. не лестно выразилась о"начальнике внутреннего контроля" Камбаровой и через 2 дня Перекальская уже уволена, причем "по собственному жела

Ну если не нравится работа или начальник, зачем там работать?
Правильно сделала!

глас народа
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 28.02.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и через 2 дня Перекальская уже уволена, причем "по собственному жела****

И появилась в отделе новая родственница агая, проофессиональные знания которой ограничивались познаниями:"...если в трубе вода журчит, значит, она и из крана потечет" А если лампышка горыт, значыт, ток есть в проводах"

Что такое "ток", она обещала почитать в журнале "Мурзилка" :-P :-P :-P :-P

Александр Родионович Бородач
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 01.03.17 - 09:59
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 01.03.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну если не нравится работа или начальник, зачем там работать?

Все верно.Пусть начальник уходит.

Фрося Бурлакова
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 01.03.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора затариваться буржуйками и дровишками? Очередной самодур дорвался до власти?

Гость
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"




Отправлено: 01.03.17 - 14:40
Комментарий проходит проверку.
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