Ласковая Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП... #45







Отправлено: - 16:27 А помните Мейстера В.В.? Как он пришел и начал наводить порядок? Всех трясло. некоторых выгнал, НО, это был грамотный, адекватный и очень разумный человек. Он навел порядок, он выплатил многомесячную задолженность по зарплате, он запретил взаимозачеты, потребителей заставил платить наличными деньгами, повысил зарплату. Вот где сила!!! А не то что этот, решил экономить на людях.