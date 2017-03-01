100 Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя... #1







Отправлено: - 10:31 Что-то слабо верится. Это не ограбление, зачем целой толпой идти на убийство? Чтобы заметнее быть? Если это было что то типа мести, то более вероятно что действовал один.