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§ NG.kz
Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя АСПЭК Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские задержали троих подозреваемых в зверском убийстве 59-летней Рашиды Сандыбаевой. Задержанные дают признательные показания.
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100
Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя...




Отправлено: 01.03.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то слабо верится. Это не ограбление, зачем целой толпой идти на убийство? Чтобы заметнее быть? Если это было что то типа мести, то более вероятно что действовал один.

§ Козлов я
Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя...
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.03.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы,полицейские! Ведь могут когда захотят!
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Сергей
Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя...




Отправлено: 01.03.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они не арестованы, а пока лишь задержаны. Санкции на арест не было.

§ Виталий Ефименко
Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя...
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 01.03.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
Они не арестованы, а пока лишь задержаны. Санкции на арест не было.


В официально распространенном пресс-релизе ДВД речь идет именно об аресте
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* сайлау курманов
Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
раз ничего не взяли , тогда киллер сработал , но разве они ходят толпой , что то мутноватая история
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101
Re: Арестованы подозреваемые по делу об убийстве председателя...




Отправлено: 01.03.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
зачем целой толпой идти

Вы на комплекцию убитой посмотрите один удар и киллер бы в нокдауне бы был.Вот и пошли толпой в целях безопасности.
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