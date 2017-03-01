Цитата: Валентин:

Непонятно, как его считать,

В ссылках на вики всё есть. Остальное оставь для исследовательских стат. центров, своими глазами не видишь объективного? Кто приезжает и чем стремиться заниматься - идти в полицию, акимат, прочую госслужбу, читай - получать денюжку из бюджета и не только. Кадров в Костанае вроде как много, но как дело доходит до реальной работы, качественной и ответственной - сложно такого найти. Так в торговой, строительной, производственной отраслях.



Цитата: PS:

А эталон потенциала кто?.....Сыны израилевы? Попахивает дурновастенько однако....не находишь моше?

Не пытайтесь, нурлыкуновцы, перевести тему в национально-шовинистическое русло. Это дурно пахнет. Эталон - смотри по экономическим показателям стран, я ссылки на википедию для чего привёл?

Или кто-то станет в здравом рассудке спорить, что человеческий капитал при урбанистическом укладе жизни (в глобальном масштабе) локализуется именно в городах, где не первыми поколениями живут люди, из поколения в поколение получая знания и навыки? А ты нам тут типа полноценную замену из оралманов из Узбекистана и Монголии пытаешься лепить...Повторюсь - люди считаются не как КРС, а по человеческому капиталу...В Индии этих человеков миллиард, и че? 25-30% из них просто бомжи.



Цитата: 321:

потомства не оставил

В Тулу со своим самоваром не ездят (с)



Цитата: FOMA:

А я думаю нужно здесь жить и не считается плохо тебе или хорошо. Ты патриот и должен красить свой край сам! Жизнь то одна не предавайте страну и руководство.

Так толсто, что даже слишком...Именно - жизнь одна, и живите там, где вам эта жизнь будет слаще. "Лямку тянуть" - это из разряда мазохизма. Как минимум. Ведь именно стремление людей к лучшей жизни и двигало всю историю человечество к открытиям и переселениям.