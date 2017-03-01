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Виталий Ефименко:
Текст в кавычках является лишь цитатой пресс-службы суда
Виталий, если люди умеют читать, но не видят ЧТО читают думаете, обратят внимание на эти нюансы? )))
Цитата:
Доктор СИЗО:
Как вообще живой остался этот убийца....у
Тоже подумала об аналогичном...
Цитата:
В отношении сотрудников ГУ «Управление специализированной службы охраны», дежуривших в здании Амангельдинского районного суда, началась служебная проверка.
а что разбираться? где их физическая подготовка, где реакция... спали стоя? или привычка с периода учебы кучками ходить - по трое-четверо... Смелость лишь в задержании бросивших окурок и всё на это!!! Мда ужжж ... грустно все это и даже очень