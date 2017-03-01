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§ NG.kz
Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала убийство в Амангельдинском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бекибаев был нейтрализован прибежавшими на шум председателем суда и сотрудниками ГУ «Управление специализированной службы охраны». Была вызвана "скорая помощь", которая доставила Таубаеву в больницу, где она впоследствии скончалась.
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Роберт
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 09:40
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кухонный боец муж

§ диманн
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
диманн


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 01.03.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у сапога голень есть, оказывается.
Профайл

осведомленный
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
диманн:
у сапога голень есть, оказывается.

да, не подозревал? а какая разница, за халяву сховати или еще как?

Аноним
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
да, не подозревал? а какая разница, за халяву сховати или еще как?

Для вас, может, и никакой разницы. Для корреспондента областного еженедельника не знать, что у сапога есть ГОЛЕНИЩЕ - уже моветон.

осведомленный
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Для корреспондента областного еженедельника не знать, что у сапога есть ГОЛЕНИЩЕ - уже моветон.

ананим выйди из тени и скажи это в лицо.

§ Виталий Ефименко
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 01.03.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Для корреспондента областного еженедельника не знать, что у сапога есть ГОЛЕНИЩЕ - уже моветон.


«28 февраля 2017 года, примерно в 10.00 утра, до начала судебного процесса, гражданин Бекибаев Н. Ж. после словесных перепалок неожиданно вытащив нож из голени сапога, нанес несколько ударов им в область живота гражданке Таубаевой Ж.А», - сообщила пресс-службы Костанайского областного суда.

Текст в кавычках является лишь цитатой пресс-службы суда
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§ Доктор СИЗО
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.03.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вообще живой остался этот убийца....у америкосов давно валялся бы на пороге суда с простреленной башкой... а тут, наверное, бегали со всех сторон.... с криками и просьбами....ой бай, бала пшак таста.... 8-) 8-) 8-)
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Была там
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...




Отправлено: 01.03.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.
Их запустили в зал суда или кабинет где пройдет процесс развода. Пока главный спецалист подошел он ее уже зарезал.

* сайлау курманов
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мог бы вообще в бега пуститься , а в тургае есть где затариться , дочь знакомой уже тридцать лет без паспорта живет , как помер батенька , надо было наследство продать , так сразу забегали за документами ,
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§ Алиса
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.03.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталий Ефименко:
Текст в кавычках является лишь цитатой пресс-службы суда

Виталий, если люди умеют читать, но не видят ЧТО читают думаете, обратят внимание на эти нюансы? )))

Цитата:
Доктор СИЗО:
Как вообще живой остался этот убийца....у

Тоже подумала об аналогичном...
Цитата:
В отношении сотрудников ГУ «Управление специализированной службы охраны», дежуривших в здании Амангельдинского районного суда, началась служебная проверка.

а что разбираться? где их физическая подготовка, где реакция... спали стоя? или привычка с периода учебы кучками ходить - по трое-четверо... Смелость лишь в задержании бросивших окурок и всё на это!!! Мда ужжж ... грустно все это и даже очень
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