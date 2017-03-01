Алиса Re: Пресс-служба Костанайского областного суда прокомментировала... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3015

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:29 Цитата: Виталий Ефименко:

Текст в кавычках является лишь цитатой пресс-службы суда

Виталий, если люди умеют читать, но не видят ЧТО читают думаете, обратят внимание на эти нюансы? )))



Цитата: Доктор СИЗО:

Как вообще живой остался этот убийца....у

Тоже подумала об аналогичном...

Цитата: В отношении сотрудников ГУ «Управление специализированной службы охраны», дежуривших в здании Амангельдинского районного суда, началась служебная проверка.

а что разбираться? где их физическая подготовка, где реакция... спали стоя? или привычка с периода учебы кучками ходить - по трое-четверо... Смелость лишь в задержании бросивших окурок и всё на это!!! Мда ужжж ... грустно все это и даже очень