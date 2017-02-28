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§ NG.kz
Жизнь как миг....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Жизнь как миг " так назвали мероприятие прошедшее 27-ого февраля в Толстовке встречу посвящённую 75-летию публичного общественного деятеля, ветерана спорта и постоянного автора-публициста " Нашей газеты" А.С. Денисова. Сразу хочу отметить высокую организацию и техническое оснащение встречи.
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* сайлау курманов
Re: Жизнь как миг....
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подозреваю , это лишь мои предположения , чиновники у нас назначаются по просьбам жирных агашек : баурым , мой жиенчик закончил оксфорд и надо бы его пристроить... - жарайды , келсiн маган , полюбому вакансия боладыгой ! придумаем что-нибудь
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