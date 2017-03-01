/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
Читать новость

FOMA
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным Комитета по статистике, число выбывших из страны в 2016 году составило 34 965 человек.

Вот что то мне подсказывает что эту цифру можно смело умножить на 10 и тогда картина станет похожа на реальную!

Михалыч
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

Точнее не скажешь.....

гость
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 11:37
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4027
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 01.03.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Непонятно, как его считать,

В ссылках на вики всё есть. Остальное оставь для исследовательских стат. центров, своими глазами не видишь объективного? Кто приезжает и чем стремиться заниматься - идти в полицию, акимат, прочую госслужбу, читай - получать денюжку из бюджета и не только. Кадров в Костанае вроде как много, но как дело доходит до реальной работы, качественной и ответственной - сложно такого найти. Так в торговой, строительной, производственной отраслях.

Цитата:
PS:
А эталон потенциала кто?.....Сыны израилевы? Попахивает дурновастенько однако....не находишь моше?

Не пытайтесь, нурлыкуновцы, перевести тему в национально-шовинистическое русло. Это дурно пахнет. Эталон - смотри по экономическим показателям стран, я ссылки на википедию для чего привёл?
Или кто-то станет в здравом рассудке спорить, что человеческий капитал при урбанистическом укладе жизни (в глобальном масштабе) локализуется именно в городах, где не первыми поколениями живут люди, из поколения в поколение получая знания и навыки? А ты нам тут типа полноценную замену из оралманов из Узбекистана и Монголии пытаешься лепить...Повторюсь - люди считаются не как КРС, а по человеческому капиталу...В Индии этих человеков миллиард, и че? 25-30% из них просто бомжи.

Цитата:
321:
потомства не оставил

В Тулу со своим самоваром не ездят (с)

Цитата:
FOMA:
А я думаю нужно здесь жить и не считается плохо тебе или хорошо. Ты патриот и должен красить свой край сам! Жизнь то одна не предавайте страну и руководство.

Так толсто, что даже слишком...Именно - жизнь одна, и живите там, где вам эта жизнь будет слаще. "Лямку тянуть" - это из разряда мазохизма. Как минимум. Ведь именно стремление людей к лучшей жизни и двигало всю историю человечество к открытиям и переселениям.
Профайл

* сайлау курманов
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
врут и не краснеют , только из моего окружения с которыми я близко общался уехали больше двадцать семей , а сколько мотаются по вахтам и тоже дома не бывают ? видимо из миграции взяли цифру , так вахтовики как только приживутся и семью потянут
Профайл Посетить вебсайт

54
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:

Вот что то мне подсказывает что эту цифру можно смело умножить на 10 и тогда картина станет похожа на реальную!

Это как на отчётной встрече с акимом, нурлыкуновцы они такие где надо прибавят,где надо убавят :-)

555
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжают в основном те, кто когда то сюда приехал!

321
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Уезжают в основном те, кто когда то сюда приехал!


ты понятно что в юрте в степи родился, судя по тексту.
и приезжие тебя сильно били по голове. и ты на них затаил обиду.

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
очень важный) момент - качество населения.

Типа чистый или не чистый ариец?
Ты вот сам там туда прибыл, качественный что ле?

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
омства не оставил, ходил с ножиками по базарам,

Пусть не обижается, но не "качественные" людишки, как он сам себя определил, поддержу, нигде и тем более тут не нужны..

Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 12:34
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, 74, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 4
Всего: 210

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх