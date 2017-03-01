/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальной академии наук Казахстана исполнилось 70 лет. Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, выступая на юбилейной сессии Общего собрания академии, обратил внимание ученых на низкую эффективность их изысканий.
Читать новость

осведомленный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вброс шибаршина засчитан. просто вброс. ни о чем статья.

новое время
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешняя ситуация с практическими результатами академией наук ровным счетом такая же как и с высшим образованием - "чтобы была корочка", а какой специалист на выходе - это второй вопрос, главное набрать побольше студентов по максимуму специальностей, выпустить и аттестацию пройти в МОН. Воду месят в своих статьях и "научных" работах нашу ученые, так и осваивают гранты и инвестиции. Реформирование сначала необходимо, наука и без того отстала, иначе это банальный попил так и будет продолжаться, увеличивать их финансирование ни в коем случае сейчас нельзя.

321
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая статья.
вывод- нурлыкун у нас везде, в том числе и в науке.
улицу нурлыкундик надо бы.

§ Характер
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 01.03.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ларчик просто открывается, дело в надбавке к з\п . Кандидат - хлеб с маслом, доктор наук - хлеб с маслом и икрой :-P
Профайл

Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 10:13
Комментарий удален модератором.

ответка
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
А ларчик просто открывается, дело в надбавке к з\п . Кандидат - хлеб с маслом, доктор наук - хлеб с маслом и икрой

не забудьте, что здоровье и жизнь кладутся на алтарь науки

подветка
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ответка:
не забудьте, что здоровье и жизнь кладутся на алтарь науки

раньше да, сейчас сказанное Вами это хохма, все равно что про депутата такое сказать, ага. ))))

* сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто-нибудь скажет , вот на хрена нам огромный штат служащих в акиматах , в министерствах , в академиях и прочих офисах , что они там делают ?
Профайл Посетить вебсайт

321
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто-нибудь скажет , вот на хрена нам огромный штат служащих в акиматах , в министерствах , в академиях и прочих офисах , что они там делают ?


штрафы придумывать и собирать.

§ Доктор СИЗО
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.03.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто-нибудь скажет , вот на хрена нам огромный штат служащих в акиматах , в министерствах , в академиях и прочих офисах , что они там делают ?

-все работают на благо КР....понимаю ваш сарказм....Циолковские не каждый день рождаются....
Профайл

* сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1758
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а депутатов сколько сидят так просто , за одобрямс на уровне районов , областей и выше могли бы вообще половину разогнать ,
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, 74, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 204
Пользователей: 4
Всего: 208

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх