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Куратор темы: nurgeldy
§ Добринцофф
Re: Курс - 185 KZT
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.03.14 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и всё сахарный кризис вроде закончился ,подняли цену до 155 и пожалуйста берите сколько надо.
Всё к этому и шло,только вот зачем было делать ажиотаж, создавать искусственный дефицит и продавать его под охраной полиции,ну подняли бы сразу после девальвации никто бы особо и не удивился.
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alex
Re: Курс - 185 KZT




Отправлено: 20.03.14 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тамаша в марте. сахар 170

§ nurgeldy
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)
nurgeldy


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2514
Регистрация: 07.09.11
Отправлено: 21.08.15 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реанимируем ветку про девальвацию:)

Нашел на просторах yvi.kz таблицу, где сравниваются цены в Германии и у нас. Корректное ли это сравнение?
9xvW424mn73tLM8AL4DX7PrHBFinJj75212.png

цитата из блога http://yvision.kz/post/530969
"В Европе жить, конечно, дорого - но на удивление, в среднестатистическом супермаркете Германии можно найти продукты дешевле, чем в Казахстане. Эту таблицу я составила пару недель назад, так что цены приведены еще по курсу 202 тг за 1 евро. Посмотрим, как изменится ситуация с девальвацией - может, мы утратим даже это небольшое ценовое преимущество?"
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* Victor Yang
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7884
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас, через три года, мы понимаем - какой это был хороший курс - 185 тенге...
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