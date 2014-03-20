nurgeldy Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :) #78





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2514

Регистрация: 07.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:39 Реанимируем ветку про девальвацию:)



Нашел на просторах yvi.kz таблицу, где сравниваются цены в Германии и у нас. Корректное ли это сравнение?

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цитата из блога http://yvision.kz/post/530969

"В Европе жить, конечно, дорого - но на удивление, в среднестатистическом супермаркете Германии можно найти продукты дешевле, чем в Казахстане. Эту таблицу я составила пару недель назад, так что цены приведены еще по курсу 202 тг за 1 евро. Посмотрим, как изменится ситуация с девальвацией - может, мы утратим даже это небольшое ценовое преимущество?"