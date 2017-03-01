новое время Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма… #2







Отправлено: - 08:50 Нынешняя ситуация с практическими результатами академией наук ровным счетом такая же как и с высшим образованием - "чтобы была корочка", а какой специалист на выходе - это второй вопрос, главное набрать побольше студентов по максимуму специальностей, выпустить и аттестацию пройти в МОН. Воду месят в своих статьях и "научных" работах нашу ученые, так и осваивают гранты и инвестиции. Реформирование сначала необходимо, наука и без того отстала, иначе это банальный попил так и будет продолжаться, увеличивать их финансирование ни в коем случае сейчас нельзя.