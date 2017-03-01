Моше Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4023

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:53 Прибыло - 13 347 человек.

Выбыло - 34 965 человек.



На лицо минуса. Но минус - это одно, важно другое.



Тут еще немаловажный (а очень важный) момент - качество населения.

Кумысным патриотам, пишущих про некий миллион прибывших, следует просто уяснить, что люди - это не бараны на джайляю, и единицами голов не пересчитываются! Постыдитесь!

Есть такое понятие, как Человеческий капитал. У каждой группы населения он разный. Люди не равны.

Кратко: Человеческий капитал — это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни.



Человеческий капитал — главный фактор формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний, как следующего высшего этапа развития.



читаем тут и тут



И кратко говоря - на место людей с более высоким человеческим потенциалом (кои и составляют значительную часть выбывающих, среди которых не только те, кто уезжает по "историческим родинам")), прибывают менее образованные, менее культурные, и еще не одно поколение может пройти, пока они дотянут (под вопросом, опять же) до уровня...

По качеству того самого человеческого потенциала - минус. Вот он МИНУС.

Акиматовские прихвостни, конечно, могут ревностно запеть, что вот-вот, погодите, мы вам своих специалистов из кинэу покажем, но это всё от лукавого.



[Исправлено: Моше, 01.03.2017 - 09:53]