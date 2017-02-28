Солнышко Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1042

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:35 Я вчера писала об этой новости, не знаю обратили ли внимание модераторы. Так получилось, что мне об этой ситуации стало известно через несколько минут после случившегося от близких женщины. Муж писал смс супруге перед процессом такого содержания, что я тебя убью, а сам сяду в тюрьму, если ты будешь настаивать на расторжении брака. Убийство было заранее обдумано и подготовлено. Он успел нанести не меньше 15 ножевых ранений. Такой вот кошмар.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание тех, кто постоянно ноет по поводу проверки охранниками и прохождения через металлодетектор. Суды, даже рассматривающие гражданские процессы, прокуратура, органы внутренних дел - это места где скопление неадекватных людей больше, чем в психиатрической больнице. Кроме того, практически все люди, приходящие в эти места находятся в состоянии конфликта, агрессивно настроены. И "пострадавшие" от обыска перед входом на судебный процесс теперь будут думать о своей безопасности, о своей жизни и здоровье.