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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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555
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько приехало? С 2011-2015 более одного млн человек.

321
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
А сколько приехало? С 2011-2015 более одного млн человек.


ты писатель?

Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.

* Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7884
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
А сколько приехало? С 2011-2015 более одного млн человек.

В целом, за период 2011-2015 годы, сальдо отрицательное.
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* Моше
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 01.03.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прибыло - 13 347 человек.
Выбыло - 34 965 человек.

На лицо минуса. Но минус - это одно, важно другое.

Тут еще немаловажный (а очень важный) момент - качество населения.
Кумысным патриотам, пишущих про некий миллион прибывших, следует просто уяснить, что люди - это не бараны на джайляю, и единицами голов не пересчитываются! Постыдитесь!
Есть такое понятие, как Человеческий капитал. У каждой группы населения он разный. Люди не равны.
Кратко: Человеческий капитал — это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни.

Человеческий капитал — главный фактор формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний, как следующего высшего этапа развития.

читаем тут и тут

И кратко говоря - на место людей с более высоким человеческим потенциалом (кои и составляют значительную часть выбывающих, среди которых не только те, кто уезжает по "историческим родинам")), прибывают менее образованные, менее культурные, и еще не одно поколение может пройти, пока они дотянут (под вопросом, опять же) до уровня...
По качеству того самого человеческого потенциала - минус. Вот он МИНУС.
Акиматовские прихвостни, конечно, могут ревностно запеть, что вот-вот, погодите, мы вам своих специалистов из кинэу покажем, но это всё от лукавого.

[Исправлено: Моше, 01.03.2017 - 09:53]
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 01.03.17 - 09:56
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Тут еще немаловажный (а очень важный) момент - качество населения.


Непонятно, как его считать, нет же доступной статистики как про прибывшим, так и по убывшим: про образование, уровень доходов, и т.п.
Не учтены те, кто не менял гражданство, а просто уехал жить и работать.
Не учтены работающие вахтовым методом, те кто связан по работе и ездит через границу постоянно.

Цифры в целом ни о чём, можно только гадать.
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* Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7884
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не учтены те, кто не менял гражданство, а просто уехал жить и работать.
Не учтены работающие вахтовым методом, те кто связан по работе и ездит через границу постоянно.

Я понял, это цифры именно тех, кто поменял гражданство.
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§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.03.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я понял, это цифры именно тех, кто поменял гражданство.


Я тоже так понял, поэтому и говорю: делать какие-то выводы кроме как "уехало больше, чем приехало" - нельзя, да и то с оговорками.
Всё остальное будет субъективным.
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