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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальной академии наук Казахстана исполнилось 70 лет. Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, выступая на юбилейной сессии Общего собрания академии, обратил внимание ученых на низкую эффективность их изысканий.
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осведомленный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вброс шибаршина засчитан. просто вброс. ни о чем статья.

новое время
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешняя ситуация с практическими результатами академией наук ровным счетом такая же как и с высшим образованием - "чтобы была корочка", а какой специалист на выходе - это второй вопрос, главное набрать побольше студентов по максимуму специальностей, выпустить и аттестацию пройти в МОН. Воду месят в своих статьях и "научных" работах нашу ученые, так и осваивают гранты и инвестиции. Реформирование сначала необходимо, наука и без того отстала, иначе это банальный попил так и будет продолжаться, увеличивать их финансирование ни в коем случае сейчас нельзя.

321
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая статья.
вывод- нурлыкун у нас везде, в том числе и в науке.
улицу нурлыкундик надо бы.

§ Характер
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 01.03.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ларчик просто открывается, дело в надбавке к з\п . Кандидат - хлеб с маслом, доктор наук - хлеб с маслом и икрой :-P
Профайл

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ученых – тьма…




Отправлено: 01.03.17 - 10:13
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