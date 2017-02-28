Цитата: Василий:

Тут заметьте, что если он действительно достоин поста, который занял, то кто же поверит, что сам?)

походу ничему в Королевской Академии не обучили.... непригоден ни ментами командовать,ни армейцами,ни бизнесс замутить... на готовое место посадили,да и то ВИЦЕМ...

меня мучают смутные сомнения,а не "стиральная ли машинка" это наша Футбольная Федерация.... не можно с такой лёгкостью выкидывать бабло на ветер... похоже,какие-то "грязные" бабки поступают в республиканский бюджет,с "республики" идут в обл.бюджет,и в клуб (Тобол),а клуб,в виде клубных взносов,перечисляет в Республиканскую Федерацию... а там "футбольный" генштаб (прачечная) келешует-мелешует на какие счЕта башли загонять... ну а чтобы мячи мимо голкипера не пролетали,поставили в офсайд ещё одного (своего) рефери...