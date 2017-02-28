Цитата: танкоградец:

Тю-ю, мил человек ты что с луны свалился? Зачем нужен? Мы что ли его выбираем? Нам дали что дали, мы и имеем что имеем

Ну тоды сдайте его в пункт приёма использованных акимов.

Помните были такие лет 30 назад повсеместно пункты приёма стеклотары? И одна на город будка приёма макулатуры и тряпья?

Может чего в замен дадуть?

Ну там типа талончик на покупку в магазине "Знание" чего нибудь полезного!

Правда я там книжек совсем не смог отыскать в последний приезд ни умных ни глупых.

Туда, в главный книжный магазин области "Знание", туши затаскивали, как самое востребованное наверное







Цитата: танкоградец:

Ой Бзежинского начитался. Да только жизнь не такая уж доска и короли на ней не такие уж голые

А это смотря какие вопросы вы им задаёте! Если правильно формулировать к ним вопросы то они более чем голые могут оказаться! А вопросов к их деятельности может быть очень много и один интереснее другого.



Цитата: танкоградец:

И от этого потеряют аппетит и как следствие этого нарушение пищеварения

Помнится одно существо потеряло таки часть пищеварения. Это которое пахан-аким. Часть обжорок отобрали. Конечно судебная система убогая и жалкая, там явно вся семейка, грабившая город, должна была сидеть на трубах о пищеварении думать. Они наверно намного недостойнее той тысячи горожан, которые реально сидят на трубах.

За одно был бы хороший пример пищеварению акимата. Правда я сомневаюсь что акиматский буфет разорится.

Цитата: танкоградец:

Кто же их сподвигнет то на такое дело?

Никто и никогда! Это сонные существа депутаты никогда не проснутся. Но об этом мечтал Денисов! Если у него отобрать и эту мечту то отобрать у него будет уже нечего, разве только возможность бегать и сидеть на лавочке в парке, как Форест Гамп.



Цитата: танкоградец:

Ой, милейший вы меня умиляете, я щас разрыдаюсь как курсистка.

Тут вы правы как лучшая тысяча самых образованных курсисток! Имидж им вообще не нужен.

Им нуно только гранитные бордюры, там где может быть ещё раз Назарбаева провезут, и клюмбы с наспех воткнутыми к визиту цветами.

Страшно подумать, что же они будут делать, если им не надо будет эти показушные клумбы и бордюры?

Цитата: танкоградец:

А про троицкий забор так ничё дельного и не сказал

Ну ладно. Уговорили.

Забор троицкой ГРЭС в студию! Можете на него посмотреть с экрана монитора.

Фото ОРУ с присоединениями надо попялиться?



Фото заменил на настоящее и самое забористое, спасибо за замечания.

Тут ещё к забору прилагается бланк на подключение к распредустройству ГРЭС.

http://www.ogk2.ru/rus/business_opportunities/

Но он вам не поможет.

Цена на переговорах начинается с позиции.

А у вас в позиции тариф задранный казахстанскими жуликами на транзит настолько что позиция для переговоров невыгодная абсолютно. И вас с этим бланком в итоге поставят в наклонную позицию. Переговоры нужно начинать с сильной позиции. Для этого порядок нужно наводить у себя как это ни странно.



В Троицке кстати не особо будут рады и просить Москву снизить ставку явно не будут. Слишком свежо вонючее свинство дураков с папками, которые золоотвал штурмовали и горели желанием оштрафовать в то время когда транспорт туда проехать не мог для работ по закрытию во время распутицы.



В Троицке просто после этого провели исследования и запустили в августе проект с возможностью переработки золы в стройматериалы для строительства и обустройства дорог.

http://www.ogk2.ru/rus/branch/troitskaya/news/?ID=25657

Была зола - были доходы. Теперь она пойдет на строительство дорог и её станет меньше, а скоро вообще не будет денег от её размещения. Не надо было свиньями быть, когда можно было взаимовыгодно договариваться.



[Исправлено: Серый волк, 28.02.2017 - 20:55]



[Исправлено: Серый волк, 28.02.2017 - 22:33]