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§ NG.kz
Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 февраля в ФФК состоялось заседание Исполнительного комитета по кадровым вопросам. Решением Исполкома исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев.
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112
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий дедушка вроде по узун кулаку алкоголиком был..

глас народа
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это повышение или наказие???
Неужто отпрыску знатной фамилии не нашлось место " под солнцем" в столичном "Кайрате"????

Читатель 1
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футбол это...серьёзно

Доцент
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан ...***

Оч-чень хорошая быстро-введённая вакантная должность!!!
Теперь он будет ездить по "забугориям", типа почти сотрудник Министерства иностранных дел, типа осматриваться-знакомиться, ума- разуму набираться!!
А через год дорога ему, как выдающему , талантливому специалисту, прямёхонько в ак-орду, на берега степного Ишима. :-P :-P :-P

Молодым- везде у нас дорога!!!!!! :-P :-P :-P :-P

§ 07Litra
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9067
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.02.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
Учитесь нытики. Молодой успешный парень добился всего упорным трудом.

ну-у... года два пытался отжать "президентство"... не получалось...в Международной Федерации "положили" на внучка и деда,указали на "условия".... ну внучёк решил тихой сапой с вице-президента начать... а чё,внатуре,вакансия была или под внучка сделали?...
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Василий
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кокой молодец! И ведь всё сам! Всё сам! (Тут заметьте, что если он действительно достоин поста, который занял, то кто же поверит, что сам?)

§ Моше
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 01.03.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целеустремленный, волевой, талантливый, одаренный, ну просто самородок.
И вы тоже такого добейтесь, нытики.
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