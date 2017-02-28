Атмосфера в зале филармонии, где отчитывался аким области, в целом порадовала. Почти исчезли откровенная лесть, заискивание и чинопочитание. Да и люди говорили, в основном, не о своих личных проблемах. Читать новость
танкоградец: Тю-ю, мил человек ты что с луны свалился? Зачем нужен? Мы что ли его выбираем? Нам дали что дали, мы и имеем что имеем
Ну тоды сдайте его в пункт приёма использованных акимов. Помните были такие лет 30 назад повсеместно пункты приёма стеклотары? И одна на город будка приёма макулатуры и тряпья? Может чего в замен дадуть? Ну там типа талончик на покупку в магазине "Знание" чего нибудь полезного! Правда я там книжек совсем не смог отыскать в последний приезд ни умных ни глупых. Туда, в главный книжный магазин области "Знание", туши затаскивали, как самое востребованное наверное Фото заменил на настоящее, спасибо за замечания.
Цитата:
танкоградец: Ой Бзежинского начитался. Да только жизнь не такая уж доска и короли на ней не такие уж голые
А это смотря какие вопросы вы им задаёте! Если правильно формулировать к ним вопросы то они более чем голые могут оказаться! А вопросов к их деятельности может быть очень много и один интереснее другого.
Цитата:
танкоградец: И от этого потеряют аппетит и как следствие этого нарушение пищеварения
Помнится одно существо потеряло таки часть пищеварения. Это которое пахан-аким. Часть обжорок отобрали. Конечно судебная система убогая и жалкая, там явно вся семейка, грабившая город, должна была сидеть на трубах о пищеварении думать. Они наверно намного недостойнее той тысячи горожан, которые реально сидят на трубах. За одно был бы хороший пример пищеварению акимата. Правда я сомневаюсь что акиматский буфет разорится. Цитата:
танкоградец: Кто же их сподвигнет то на такое дело?
Никто и никогда! Это сонные существа депутаты никогда не проснутся. Но об этом мечтал Денисов! Если у него отобрать и эту мечту то отобрать у него будет уже нечего, разве только возможность бегать и сидеть на лавочке в парке, как Форест Гамп.
Цитата:
танкоградец: Ой, милейший вы меня умиляете, я щас разрыдаюсь как курсистка.
Тут вы правы как лучшая тысяча самых образованных курсисток! Имидж им вообще не нужен. Им нуно только гранитные бордюры, там где может быть ещё раз Назарбаева провезут, и клюмбы с наспех воткнутыми к визиту цветами. Страшно подумать, что же они будут делать, если им не надо будет эти показушные клумбы и бордюры? Цитата:
танкоградец: А про троицкий забор так ничё дельного и не сказал
Ну ладно. Уговорили. Забор троицкой ГРЭС в студию! Можете на него посмотреть с экрана монитора. Фото ОРУ с присоединениями надо попялиться? Тут ещё к забору прилагается бланк на подключение к распредустройству ГРЭС. http://www.ogk2.ru/rus/business_opportunities/ Но он вам не поможет. Цена на переговорах начинается с позиции. А у вас в позиции тариф задранный казахстанскими жуликами на транзит настолько что позиция для переговоров невыгодная абсолютно. И вас с этим бланком в итоге поставят в наклонную позицию. Переговоры нужно начинать с сильной позиции. Для этого порядок нужно наводить у себя как это ни странно.
В Троицке кстати не особо будут рады и просить Москву снизить ставку явно не будут. Слишком свежо вонючее свинство дураков с папками, которые золоотвал штурмовали и горели желанием оштрафовать в то время когда транспорт туда проехать не мог для работ по закрытию во время распутицы.
В Троицке просто после этого провели исследования и запустили в августе проект с возможностью переработки золы в стройматериалы для строительства и обустройства дорог. http://www.ogk2.ru/rus/branch/troitskaya/news/?ID=25657 Была зола - были доходы. Теперь она пойдет на строительство дорог и её станет меньше, а скоро вообще не будет денег от её размещения. Не надо было свиньями быть, когда можно было взаимовыгодно договариваться.
112: Сколько стоит в граммах? Ты так и не сказал..
Объясните кто-нибудь жертве местного образования, сколько будет в граммах и копейках! Может фото не видны? За последние два года как видим даже в энергодефицитном регионе стоимость отпуска генерирующими компаниями изменилась совсем незначительно. от 140,02 копейки в ноябре 2014 до 143,47 копеек в декабре 2016 года рост отпускной цены составил за два года 3целых и 45 сотых копейки! Росла только стоимость передачи до конечного потребителя. Если взять 143 копейки и добавить к ним троицкое расстояние, то на доставку тарифа 2013 года если не воровать хватить должно так сильно, что можно хорошо работать как в Мосэнерго. Сейчас нашел данные на 2013 год 126,18 копейки Тем более стоит учитывать, что схема энергоснабжения кустанайской области в сравнении с московским регионом выглядит простой как помидор рядом с космической станцией и категорийных объектов с первой и второй категорией электроснабжения вообще кот наплакал. Так что РУ и ЛЭП многократно резервированные с самыми быстродействующими переключателями и их дорогое обслуживание сверхквалифицированным персоналом не требуется.
Складываем наконец 143 копейки + 126 копеек. Понятен ход? Потянете такой тариф, или лучше дома порядок навести? Это ещё при условии, что договоритесь на такой тариф отпуска, в чем я сильно сомневаюсь. Ибо позиции для таких переговоров при вашей коррупции в сети очень слабые. Скорее всего при слабых позициях ваш тариф отпуска с ОРУ Троицка составит 200 или чуть выше копеек. А уже довести до потребителя и обслужить затраты вы сможете за те же самые 126 копеек. Вам хватит, если не воровать ещё и останется. При таких слабых условиях будет от 200+126 копеек. Это уже будет дорого для ваших реалий жизни.
Если бы у вас была получена оптимальная передача без воровства по доставшейся в подарок миллионке. Она благодаря конструкции способна работать с минимальными потерями на нагрев воздуха, то у вас за пазухой была бы сильная позиция для переговоров. Смогли бы заметно снизить стоимость энергии и получать новые возможности для производства продукции с затратами ниже. У вас рабочая сила почти бесплатная, правда уже сильно растерявшая квалификацию.
Например образно берём в наукограде злой серый волк будет поставлен на производство ну скажем заклёпок для ракет или иголок для вышивающих мулюне ВЧК. Моя линия мощностью всего 15 кВт плюс побочные для производства, но необходимые ещё 20 кВт, сожрет в месяц 5880 кВт.ч при работе 8 часов на 21 рабочий день в месяце. Моя оплата труда составит 120 тысяч рублей. Я со своей квалификацией за меньшие деньги к станку не подойду. плюс 19 815 рублей затрат на электроэнергию. Тепловую пока не трогаем, будем условно считать, что оборудование достаточно производит тепла. У вас рабочего можно обучить и даже выбрать и поставить на станок на конкурсной основе за те же самые 120 тысяч, только ТЕНГЕ. и электроэнергия будет дешевше немного. Так где выгоднее производить заклёпки для ракет или иголки для вышивания? У вас, причем для этого примера раза в четыре выгоднее!!! (так как ФОТ у вас в этом примере доминирует над энергией и он явно ниже, если будет доминировать энергозатратность то выгода уменьшится но всё равно будет до той грани где заканчивается возможность производить. Наукоёмкую продукцию с применением протонной обработки у вас производить невозможно, кадров нет и не будет) А для всего остального у вас большие конкурентные возможности и непаханное поле бегающих в поисках работы.
Только с адекватностью и поставщиков ресурсов и с городскими властями у вас очень-очень и очень всё плохо и печально.
Talapker: Это не блок №10 Троицкой ГРЭС. И компоновка не та и оборудование не то. Вы выложили фото Череповецкой ГРЭС. Сравните блок ПГУ на Вашем фото и вид на всю площадку станции.
А! Молодец! Взял с сайта ОГК-2 в статье о троицкой даже не подумав посмотреть на конфигурацию. Срочно меняю на фото из другого источника! Теперь будет точно речка Уй в кадре, в том самом месте где ковры зимой стирать можно!
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