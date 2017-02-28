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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Атмосфера в зале филармонии, где отчитывался аким области, в целом порадовала. Почти исчезли откровенная лесть, заискивание и чинопочитание. Да и люди говорили, в основном, не о своих личных проблемах.
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что нам стоит дом построить
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
Ведь львиная доля нефти и газа, добываемых на западе Казахстана, по трубопроводам уходит в Россию, и мы не знаем, на каких условиях. ))))) РФ не позволила подписать Қазақстану

ты бы еще "неполживым" байкам 112 ужаснулся о влиянии ТС на курс тенге к доллару, к евро, к рублю. Независимо от нац. принадлежности ДОБЫВАЮЩЕЙ корпорации (Британия, США, Россия, КНР, собственно Казахстан и пр.) от добычи в Казахстан уходит налогами 50 % ЧИСТОГО дохода. Доля участия казахстанских корпораций в совместных проектах зачастую меньше 50% - кто музыку (занимается добычей и имеет технологии, квалифицированных профи и оборудование, а так бы давно сами добывали на своей земле, правда ведь?) заказывает, тот и танцует. Это самые что ни на есть рыночные, контрактные отношения, детка. Пример с 404 - вообще не показателен, там иждивенцы сидят на трубе только как транспортировщики, еще и шантажом занимаются вопреки текущим договорам.

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
он всё как попка твердит одно и тоже... похоже проплаченный казачо

Совершенно согласен.
Никто так точно не скажет как девушка ВЧК..

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
чего ты вдруг вспомним "о братстве"?????
Ты забыл, как три года назад кустанайские "зеленые" нападали на озолототвалы Т

Так и я думаю, с чего?
Не братья вы нам, и ты это Доцент успешно доказываешь, говоря что правильно вы нас травите и наши земли..
Ты хотя бы там был, где закапывают золу?

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
их "под дулом пистолета" не заставите покупать в РФ , даже в 2 раза дешевле

Хех..
11 тенге и то непонятно, может и все 15, в два раза дешевле 17ти?
У ты какой умный..
Садись два!

* Серый волк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8645
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.02.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото участка квитанции сейчас размещу за разные периоды.

Если гражданин Денисов желает как побороть этих вошек, сидящих на проводах, в первую очередь ему нужно всеми способами добиваться того, чтоб каждая собака в городе точно знала сколько стоит производство энергии и сколько её передача.
Если с помощью знакомого ему и упомянутого депутата получится продавить закон и обязать это указывать в квитанции на основе федерального закона, то очень скоро глаза у людей на это массово откроются и возня крыс под ковром жирующих на тарифах станет намного нагляднее и заставит каждого задуматься о том из чего складываются цены.
Просто две строчки, каждый месяч выводимые из показателей компании.

Кто сейчас на вскидку сможет сказать за сколько копеек призводится приходящая в дом энергия и сколько стоит её передача? Я всегда это знаю. А в Казахстане почему это должно быть тайной покрытой мраком коррупции и до этой информации нужно докапываться как до закопанного клада?
Это декабрь 2016 свежее к сожалению не сохранил так как переплата.



Сейчас выложу историю фото как менялось за несколько лет это перераспределение между производством и доставкой.
Ноябрь 2014:



Январь 2016 года соотношение вот такое.


Ещё раз наверное нужно напомнить, что Мосэнерго затратная компания, которая обеспечиват бесперебойной энергией массу стратегических предприятий и население и содержит квалифицированный и высокооплачиваемый штат. Перебои и нестабильность здесь недопустимы.


Как видим стоимость энергии, которая производится в подавляющем большинстве в других регионах остаётся практически на протяжении трёх с половиной последних лет почти одинакова. Вырастает стоимость доставки которая в 2014 году превысила стоимость энергии и продолжает рост.

Для Кустанайской области нужно сравниельно расходы по обслуживанию будут в разы ниже, а потери на передачу выше. Но потери не могут составлять половину энергии :lol: если вдруг найдутся такие жироутверждающие катмандинские жулики.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.02.2017 - 18:38]
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Читатель 1
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 читай так : "даже если в 2 раза дешевле" ("д...б..." по Лаврову)

глас народа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112. Не братья вы нам****** "Как волка не корми, всё равно волк в лес смотрит!" Народная русская пословица. Никто вас братьями делать и не собирается. Вопросы в совершенно других плоскостях:
1. Россия НЕ СОБИРАЕТСЯ больше кого- либо содержать за счет своего бюджета и в ущерб народу России, как прежде делалось во времена СССР.. "Только рыночные отношения!", - как заявил ВВП.
2. Не ЗАБЫВАЙТЕ, что север,северо- восток и северо- запад ИЗДАВНО населяют русские и с этим надо считаться ВСЕМ и УВАЖАТЬ права других людей, которые должны иметь РАВНЫЕ права, ПРОПИСАННЫЕ Договором "О госгранице России и РК от 1992г"

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
даже в 2 раза дешевле

Цитата:
Читатель 1:
даже если в 2 раза дешевле" ("д...б..." по Лаврову)

Хм..
Совершенно одинаковый смысл и чтение?
Как если бы у бабушки....?
Действительно, как по Лаврову называется якобы одинаковый смысл двух разных вопросов..

* Серый волк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8645
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если глава региона у вас не желает открывать глаза ни себе ни людям на тарифообразование и не способен заставить монополистов потерявших всякие остатки совести подавать ежемесячно сведения о тарифообразовании и заставить их всех подряд и газовых и электро и тепложуликов печатать в квитанции эти сведения, то зачем нужен такой глава региона и чьи интересы он отстаивает не совсем понятно.
Его устравивает что энергия может подорожать в несколько раз при передаче?
У какой группы расхитителей тогда на облсуживании находится акимат?

Самое главное что мы вместе можем сделать - это загнать этих голых королей в угол как на шахматной доске.
Задавать им нужно не вялые пустые вопросы, а такие от которых им деться будет совершенно некуда и придется отвечать.
В данный момент самое простое и одноклеточное решение заставить их работать - это требовать чтоб городские и региональные власти наконец начали ваять не пустые смешные филькины грамоты отчётов, а заставили выкладывать всю отчётность по тарифам монополистов ежемесячно. И итоги этого обязать постановлением включать в квитанции.
Как они это сделают это их забота, если они органы власти, а не тряпочная прислуга жуликов.


Об этом должен говорить каждый человек в городе, каждый член общественного совета итд

Дальше уже каждый житель будет это видеть и задумываться и формулировать вопросы а почему это так а не иначе.

Если это не сделают местные власти то потеряют всякие останки уважения и доверия.
Если это сделают раньше них депутаты в рамках закона то ради бога будет даже лучше. Нарушение закона карается.
Только имидж будет уже не восстановить.
Если никто ничего не будет делать, то значит вы заслуживаете эту ничего ни делающую власть, прислуживающюю расхитителям и жуликам откровенно и нагло лезущим в карман каждого гражданина включая младенцев в пелёнках.

[Исправлено: Серый волк, 28.02.2017 - 18:55]
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если

Сколько стоит в граммах?
Ты так и не сказал..

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Никто вас братьями делать и не собирается. Во

Ну наконец то..
Доцент правдоруб, получивший за это грамоту от самого Путина, нам это доказал..
Я тоже говорил, какие вы нам братья, после всего того что случилось, начиная от 08.08..

Доцент
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый Волк. Если никто ничего не будет делать, то значит вы заслуживаете эту ничего ни делающую власть, прислуживающюю расхитителям и жуликам откровенно и нагло лезущим в карман каждого гражданина включая младенцев в пелёнках. %%%%

Кстати говоря," .... по данным Министерства финансов РК,государственный долг в 2016г уже составил 164 млрд дол. обамы, что составляет 36% валового нац. продукта республики, не счтитая корпаративного долга различных частно- государственных компаний ООО и АОО"

§ танкоградец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если глава региона у вас не желает открывать глаза ни себе ни людям на тарифообразование и не способен заставить монополистов потерявших всякие остатки совести подавать ежемесячно сведения о тарифообразовании и заставить их всех подряд и газовых и электро и тепложуликов печатать в квитанции эти сведения, то зачем нужен такой глава региона и чьи интересы он отстаивает не совсем понятно.

Тю-ю, мил человек ты что с луны свалился? Зачем нужен? Мы что ли его выбираем? Нам дали что дали, мы и имеем что имеем.Цитата:
Серый волк:
Самое главное что мы вместе можем сделать - это загнать этих голых королей в угол как на шахматной доске.

Ой Бзежинского начитался. Да только жизнь не такая уж доска и короли на ней не такие уж голые.Цитата:
Серый волк:
Если это не сделают местные власти то потеряют всякие останки уважения и доверия.

И от этого потеряют аппетит и как следствие этого нарушение пищеварения.Цитата:
Серый волк:
Если это сделают раньше них депутаты в рамках закона то ради бога будет даже лучше.

Кто же их сподвигнет то на такое дело?Цитата:
Серый волк:
Только имидж будет уже не восстановить.

Ой, милейший вы меня умиляете, я щас разрыдаюсь как курсистка.Цитата:
Серый волк:
Если никто ничего не будет делать, то значит вы заслуживаете эту ничего ни делающую власть,

Чё предлагаешь ? *Хату оставить пойти воевать, что б землю в Гренаде крестьянам отдать*.??? А про троицкий забор так ничё дельного и не сказал. Вообщем таже сказка про конька горбунька которую Пушкин написал.
Профайл

осведомленный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

мумиТРОЛЛЬ отдыхает,

Вайпер .
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот у меня отопление 2666,36 руб за 44,7 кв.м .январь месяц дом с теплосчётчиком ТСЖ :-o
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