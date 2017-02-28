Цитата: Серый волк:

Если глава региона у вас не желает открывать глаза ни себе ни людям на тарифообразование и не способен заставить монополистов потерявших всякие остатки совести подавать ежемесячно сведения о тарифообразовании и заставить их всех подряд и газовых и электро и тепложуликов печатать в квитанции эти сведения, то зачем нужен такой глава региона и чьи интересы он отстаивает не совсем понятно.

Тю-ю, мил человек ты что с луны свалился? Зачем нужен? Мы что ли его выбираем? Нам дали что дали, мы и имеем что имеем.Цитата: Серый волк:

Самое главное что мы вместе можем сделать - это загнать этих голых королей в угол как на шахматной доске.

Ой Бзежинского начитался. Да только жизнь не такая уж доска и короли на ней не такие уж голые.Цитата: Серый волк:

Если это не сделают местные власти то потеряют всякие останки уважения и доверия.

И от этого потеряют аппетит и как следствие этого нарушение пищеварения.Цитата: Серый волк:

Если это сделают раньше них депутаты в рамках закона то ради бога будет даже лучше.

Кто же их сподвигнет то на такое дело?Цитата: Серый волк:

Только имидж будет уже не восстановить.

Ой, милейший вы меня умиляете, я щас разрыдаюсь как курсистка.Цитата: Серый волк:

Если никто ничего не будет делать, то значит вы заслуживаете эту ничего ни делающую власть,

Чё предлагаешь ? *Хату оставить пойти воевать, что б землю в Гренаде крестьянам отдать*.??? А про троицкий забор так ничё дельного и не сказал. Вообщем таже сказка про конька горбунька которую Пушкин написал.