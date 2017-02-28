Цитата: drakon:

А я о реабилитации репрессированных Она началась в

1953 году и ещё до сих пор не закончилась

Да началась она ещё в 38 году при Берии. И с 38 по 41 было пересмотрено 800 000 дел. Обратите внимание на цифру 800 000. А хрущь всех подряд оправдал, только бы в пику Сталину.