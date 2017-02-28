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≡ В Костанайском областном историко-краеведческом музее открылась выставка к 120-летию Баки Урманче		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайском областном историко-краеведческом музее открылась выставка к 120-летию Баки Урманче
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставка под названием «Наследие мастера» посвящена заслуженному художнику Казахстана, народному художнику России и Татарстана - Баки Урманче.
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§ танкоградец
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из всех, его подписавших, до реабилитации дожил только Баки Урманче.
А в каком году была реабилитация?
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глас народа
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...




Отправлено: 28.02.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до реабилитации дожил только Баки Урманче.***

А это еще что за алаш-ординские бандиты- головорезы, прятавшиеся от призыва в Красную Армию?? Сплошь предатели и отщепенцы!! Теперь эти ушлёпки- ГЫРОЫ....

Собрать их в кучу и отправить на заготовку ракушечника на Мангышлак.

глас народа
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...




Отправлено: 28.02.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
джигит смотрит накатрину" яблоки на дастархане" которых кыргызки НИКОГДА НЕ ЕЛИ и не видели!!!

§ drakon
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
А в каком году была реабилитация?

Моего деда реабилитировали в 1959 году... 8-)
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§ танкоградец
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Моего деда реабилитировали в 1959 году..

Ну так может и он дожил до реабилитации потому что был самым молодым.
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§ drakon
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Ну так может и он дожил до реабилитации потому что был самым молодым.

Мой дед - не дожил. Он был расстрелян 24.12.1937 года... 8-)
В возрасте 43 года... 8-)

[Исправлено: drakon, 28.02.2017 - 21:35]
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§ танкоградец
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мой дед - не дожил.

Я не про вашего деда, а про главного героя статьи.
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§ drakon
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Я не про вашего деда, а про главного героя статьи.

А я о реабилитации репрессированных Она началась в
1953 году и ещё до сих пор не закончилась. Просто
Б.Урманче - повезло,что он был реабилитирован
ещё при ЖИЗНИ. А не потому,что он был молодой... 8-)
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§ танкоградец
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я о реабилитации репрессированных Она началась в
1953 году и ещё до сих пор не закончилась

Да началась она ещё в 38 году при Берии. И с 38 по 41 было пересмотрено 800 000 дел. Обратите внимание на цифру 800 000. А хрущь всех подряд оправдал, только бы в пику Сталину.
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§ drakon
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
А хрущь всех подряд оправдал, только бы в пику Сталину.

Видать и моего деда зря оправдал хрущь.
Не хотел мой дед,коров и лошадь,отдать
в колхоз,сказав,что они там подохнут.
Вот и ваши Депутаты,ездят,
по деревням и агитируют объединяться
в те же Колхозы. А почти весь форум
тут был против,тоже нужно сажать... :lol:
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§ танкоградец
Re: В Костанайском областном историко-краеведческом музее...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видать и моего деда зря оправдал хрущь.

Давайте не будем трогать эту тему на ночь глядя, её за две недели не расхлебать. Потому как говорил Аркадий Райкин - *Времена были жуткие, эпоха была мерзопакостная.*
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