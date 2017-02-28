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§ NG.kz
Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Майского района Алмасбек Мамытбеков считает, что жители северных регионов имеют большой потенциал в сельском хозяйстве и в сфере промышленности. Однако, по мнению акима, им не хватает рабочей силы. В этой связи Мамытбеков задумывается о переселении южноказахстанцев в северные регионы страны.
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Доцент
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемоданы были из фанеры. Я даже помню это%%%%

Послушайте,ДЕТИШКИ на форуме, лепечущие про " фанерные и деревянные чЮмАданы"!!!!!! А известно ли вам, что люди ехали на Целину (1954г) из Брянской,Смоленской областей,Беларуссии и Украины, которые лишь 9 лет лет освободились от фашистского ига(1945г)????
А известно ли вам, что:
1. СССР потерял в годы ВОВ 27 млн. чел и 33% национального богатства, 4500 городов и тысячи сел и деревь были были превращены в руины. а жители их- попросту
растреляны???
2. А знаете ли вы, что с тракторных заводов Сталинграда,Харькова,Челябинска на
Целину круглосуточно шли эшелоны с новенькими тракторами ДТ-54 и С-100, в ТО ВРЕМЯ, когда ЖЕНЩИНЫ в разорённых селах Брянщины,Смоленщины впрягались по 5- 6 человек и тащили за собой деревянную борону по полю вслед за дедом, который из корзины разбрасывал зерна по полю!!!
А вы детский лепет устроили, что " у целинников не было " дипломатов и кейсов из крокодиловой кожи"!
Юнцы, однако, с интеллектом младенцев!
:lol: :lol: :lol: :lol:

112
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может это был 1980й..
В 81м меня уже мать выкрала оттуда..
Но не знаю, может оставить было лучше..

112
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
СССР потерял в годы ВОВ 27 млн. че

Хех..
Как что то неординарное, так СССР, а как например о производстве, так это только Россия..
Ты сам себе противоречишь Доцент..
И мы в том числе были этим СССРом..

* танкоградец
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1659
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А некоторые молодайки наверное умудрялись тырить чемоданы у Целинников...

И не только тырить, а ещё и наличие трусов проверять. :lol: :lol: :lol:
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south_ghost
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 22:48
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
И не только тырить, а ещё и наличие трусов проверять.

А потом Внучкам - рассказывать... :lol:
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* танкоградец
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1659
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Затем меня заставили жрать этот хлеб всухомятку..
Да уш, я тогда давился и плакал, а мне говорили ЕШЬ..

Да уж.... Первый срок отбывал я в утробе ничего там хорошего нет....Цитата:
112:
У нас тоже такой был, в 1981м.
Куда я хлеб спрятал, который украл у себя же в доме и спер по тому что сыковал на сестренку.

То есть в начале 80-тых ты был сопливым поцем. Так чЁ ты тут строишь про то как жили в эСССэРэ? Поц штаны на лямках. :-x
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