Цитата: 112:

Затем меня заставили жрать этот хлеб всухомятку..

Да уш, я тогда давился и плакал, а мне говорили ЕШЬ..

Да уж.... Первый срок отбывал я в утробе ничего там хорошего нет....Цитата: 112:

У нас тоже такой был, в 1981м.

Куда я хлеб спрятал, который украл у себя же в доме и спер по тому что сыковал на сестренку.

То есть в начале 80-тых ты был сопливым поцем. Так чЁ ты тут строишь про то как жили в эСССэРэ? Поц штаны на лямках.