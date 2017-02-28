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§ NG.kz
Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Майского района Алмасбек Мамытбеков считает, что жители северных регионов имеют большой потенциал в сельском хозяйстве и в сфере промышленности. Однако, по мнению акима, им не хватает рабочей силы. В этой связи Мамытбеков задумывается о переселении южноказахстанцев в северные регионы страны.
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ВЧК
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Бабушка то видно не только в чемодан заглядывала?

Дедушка был председателем колхоза а затем директором совхоза. А мать была завскладом..

46
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в остальное время надо животноводством заниматься усиленно.
Пастбища вон гуляют.

Ага догулялись, что сельчанам негде скот пасти. Всё вокруг частное всё вокруг не моё. Ну разве что в Тургае, так кто ж туда поедет? Оттуда едут , а не туда.

ВЧК
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:13
Комментарий удален модератором.

112
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Помню как моя бабушка рассказывала какие люди приезжали на целину. С деревянным чемоданом сколоченным из досок... в большинстве в одних штанах.. а под штанами и трусов не было... варили самогон, процветало пьянство, драки, поножовщина и картежные игры.

Но теперь то они сами не хотят видеть того, что когда то творили сами..
Вот пусть и прочувствуют все эдакие прелести и побудут в шкуре тех, кого они когда то сами...

ВЧК
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На стройках рабочих рук не хватает! Ни кто не желает работать дворником! Все прямо голубых кровей!

гость
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Дедушка был председателем колхоза а затем директором совхоза. А мать была завскладом.


и было у них три сына и младшего звали Иванушка.

глас народа
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С деревянным чемоданом сколоченным из досок... в большинстве в одних штанах.. а под штанами и трусов не было...
***
бродяги всю жизнь вытерали свои задницы левой и правами руками, а затем, вытерев их об траву, шли в юрту шрать этими вонючими руками беш., заталкивая куски сала себе в рот руками.


У русских ВСЕГДА были бани, в которых они мылись регулярно, каждую субботу! А вот степные бродяги купались в речках и в озерах лишь летом,и то без мыла, отсюда- ПОГОЛОВНАЯ ВШИВОСТЬ всего населения степи!!!!

Сейчас опять вшивость среди кыргызцев- почти поголовная!!!

целинник
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Помню как моя бабушка рассказывала какие люди приезжали на целину. С деревянным чемоданом сколоченным из досок... в большинстве в одних штанах.. а под штанами и трусов не было... варили самогон, процветало пьянство, драки, поножовщина и картежные игры.

А после себя эти варвары оставляли построенные города, заводы и фабрики.

35
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Помню как моя бабушка рассказывала какие люди приезжали на целину. С деревянным чемоданом сколоченным из досок... в большинстве в одних штанах.. а под штанами и трусов не было... варили самогон, процветало пьянство, драки, поножовщина и картежные игры.

Агенство ОБС сообщает))). Сказочки ужасы на ночь глядя бабушка рассказывала внучке. Кстати откуда бабушке были известны такие детали?)))
Без трусов..., а ведь построили совхозы, элеваторы, дороги, клубы,больницы, школы...ну это конечно в свободное от драк и поножовщины и самогоноварения))) :-P

ВЧК
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 21:35
Комментарий удален модератором.

Пешеход
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся суть переселения в том. что на Юге не хватает хлебных должностей для разастающегося потомства агашек и кокешек и поэтому наверное очень большие и дорогие распри за теплое кресло. На Севере поспокойней и подешевле, и вполне реальней на такую же должность можно сесть. Вот и вся арифметика.

* drakon
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
С деревянным чемоданом сколоченным из досок...

Чемоданы были из фанеры. Я даже помню это.
У нас был такой... :lol:
Профайл

* танкоградец
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1659
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чемоданы были из фанеры. Я даже помню это.
У нас был такой...

И к нему специальные ремённые перетяжки, потому что ручка просто не выдержала бы.
Профайл

* drakon
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9942
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
И к нему специальные ремённые перетяжки, потому что ручка просто не выдержала бы

А некоторые молодайки наверное умудрялись тырить чемоданы у Целинников... :lol:
Профайл

112
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чемоданы были из фанеры. Я даже помню это.

У нас тоже такой был, в 1981м.
Куда я хлеб спрятал, который украл у себя же в доме и спер по тому что сыковал на сестренку..
Затем меня заставили жрать этот хлеб всухомятку..
Да уш, я тогда давился и плакал, а мне говорили ЕШЬ..
Как ты дракоша меня заставил вспомнить..
До последнего не хотел вспоминать этот деревянный чемодан..
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