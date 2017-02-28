Цитата: drakon:

Чемоданы были из фанеры. Я даже помню это.

У нас тоже такой был, в 1981м.

Куда я хлеб спрятал, который украл у себя же в доме и спер по тому что сыковал на сестренку..

Затем меня заставили жрать этот хлеб всухомятку..

Да уш, я тогда давился и плакал, а мне говорили ЕШЬ..

Как ты дракоша меня заставил вспомнить..

До последнего не хотел вспоминать этот деревянный чемодан..