Доцент Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК #18







Отправлено: - 21:49 ...на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан ...***



Оч-чень хорошая быстро-введённая вакантная должность!!!

Теперь он будет ездить по "забугориям", типа почти сотрудник Министерства иностранных дел, типа осматриваться-знакомиться, ума- разуму набираться!!

А через год дорога ему, как выдающему , талантливому специалисту, прямёхонько в ак-орду, на берега степного Ишима.



Молодым- везде у нас дорога!!!!!!