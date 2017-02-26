Цитата: Бывалый:

Вла́сть — это возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки их сопротивлению

Вам что в этом непонятно?

Власть руководителя предприятия, отдела, бригадира и так далее и тому (и не только тому) подобное - недостаточные примеры из жизни?

У вас местечковое понимание власти. *Красную, облупленную культяпку, в чугунном исполнении на воротник, от Советской власти, что бы голова не болталась и подворотничёк не пачкался* клал я при советской власти на всех вами перечисленных представителей власти. И годков мне, как пишут в анкетах, 54 полных. Я не дама мне возраст скрывать не треба. О вашем не спрашиваю, не интересно. Цитата: Бывалый:

Вам до сих пор важны лозунги, а не результаты?

Вы или специально уходите от ответа или .... Что бы получить результат нужно привлечь на свою сторону людей. Что бы их привлечь, их нужно убедить. И тут без лозунгов никак. Или вы думаете, что власти бригадира хватит послать людей в атаку? В связи вашего понимания власти вспомнился мне старый советский анекдот - *Приходит в отдел кадров здоровенный амбал. Весь в партаках, на груди монастырь на пять куполов. Спрашивает - Вам бригадиры нужны? Ему - А работать будете? Он - А куда они денутся?!* Относительно нынешних реалий вы конечно на 98% правы, но речь то шла о прошлом веке .