Цитата: Victor Yang:

Как я понял, их никто в городах не ждет. В районы - пожалуйста.

В районах ваших такая лютая потребность в руках, что на десять вакансий приходится только один человек?



Никакой безработицы нет?



Работы кругом валом, работай хде хош?



Кругом шикарные дороги, которые очищают при начале снегопада засекая время от первой снежинки по секундомеру?



Яму на дороге в этот района не видели уже много лет? Кругом асфальт с американскими технологиями имени пропавшего акима и с гранитными борюринами акима нынешнего? На фото ям смотрят только в мониторе компьютера по качественному подключению каждого дома?



Процветает медицина?



Отопление ничего не стоит, кругом из под земли бьёт горячая вода как на Камчатке, местные жители показывают на экране 32 дюймовых мониторов приезжим журналистам как до акиматского материализма покупали камаз угля на зиму?





Может быть подскажете хде именно находится такой шикарный района акиматумского благополучия?

И растут ли там банани на карагачах?

