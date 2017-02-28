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§ NG.kz
Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Майского района Алмасбек Мамытбеков считает, что жители северных регионов имеют большой потенциал в сельском хозяйстве и в сфере промышленности. Однако, по мнению акима, им не хватает рабочей силы. В этой связи Мамытбеков задумывается о переселении южноказахстанцев в северные регионы страны.
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§ Victor Yang
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7881
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Не будут они платить за тепло

Как я понял, их никто в городах не ждет. В районы - пожалуйста. Но мотивация, если честно, - так себе. Вот Серпын - это более реальная программа.
Профайл

Рулон Обоев
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Красиво написано

§ Серый волк
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8639
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как я понял, их никто в городах не ждет. В районы - пожалуйста.

В районах ваших такая лютая потребность в руках, что на десять вакансий приходится только один человек?
:lol:
Никакой безработицы нет?
:lol:
Работы кругом валом, работай хде хош?
:lol:
Кругом шикарные дороги, которые очищают при начале снегопада засекая время от первой снежинки по секундомеру?
:lol:
Яму на дороге в этот района не видели уже много лет? Кругом асфальт с американскими технологиями имени пропавшего акима и с гранитными борюринами акима нынешнего? На фото ям смотрят только в мониторе компьютера по качественному подключению каждого дома?
:lol:
Процветает медицина?
:lol:
Отопление ничего не стоит, кругом из под земли бьёт горячая вода как на Камчатке, местные жители показывают на экране 32 дюймовых мониторов приезжим журналистам как до акиматского материализма покупали камаз угля на зиму?
:lol:

Может быть подскажете хде именно находится такой шикарный района акиматумского благополучия?
И растут ли там банани на карагачах?
:lol:
Профайл

шанхай уральская
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будет производить? Поэтому "Серпін-2050" нормальная программа, дети отучаться и останутся у нас, свои же, пусть работают А где на оптовке на зелёном или наримановке...Кустанай стал мёртвый город в смысле промышленности а про районы не хочу говорить....

Бывалый
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В районах ваших такая лютая потребность в руках, что на десять вакансий приходится только один человек?

Ну вообще то в посевную и уборочную много механизаторов с юга приглашают.
Нехватка рабочих рук.
Такая вот.
Цитата:
Серый волк:
Никакой безработицы нет?

Для нормально работающих - нет проблемы с работой.
А кто бухает - такие нигде и никому не нужны.

§ drakon
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9935
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну вообще то в посевную и уборочную много механизаторов с юга приглашают.

А в остальное время - хай автотрассы лопатами чистят... :lol:
Профайл

Бывалый
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в остальное время

А в остальное время надо животноводством заниматься усиленно.
Пастбища вон гуляют.

работяга
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в остальное время надо животноводством заниматься усиленно.
Пастбища вон гуляют.


какой наивный чукотский парень.
жизнь видит только из окна кабинета. и из методичек.
а ник то какой взял - хоть стой хоть падай.

ВЧК
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем выписать Комсомольские путёвки! Как раньше заселяли Казахстан! Так и надо делать! В Кызыл Орде не возможно жить.. народ страдает... стимул...квартира,работа и всё!

Гость
Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы деньгами




Отправлено: 28.02.17 - 20:39
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