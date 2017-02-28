ВЧК Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед... #18







Отправлено: - 20:24 Ну теперь будет полный капец в судах! Раньше если всё выворачивали из карманов.. Теперь будем до трусов раздеваться! А нож мог быть и керамический.. металлодетектор не реагировал и всё... Убийство на почве ревности.. видимо не верил что всё по серьёзному... или же пьющий..хотя пьющему бабу с воза...Значить сильно любил!