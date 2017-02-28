112:

Ну наконец то купим Рональдо или Месси с потрохами или сам клуб Реал с Барсой вместе взятых и заиграем на весь мир..

сайлау курманов:

дедушке мечтает как нобелевку получает , а этому снится как сидит в кресле министра спорта , а там как получится , весь в папаньку пошел

Михалыч:

Слух такой был одно время,что он через дедушку, а дедушка через Вову,хотели его в Челси пристроить......

