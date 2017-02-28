/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 февраля в ФФК состоялось заседание Исполнительного комитета по кадровым вопросам. Решением Исполкома исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев.
Читать новость

112
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то купим Рональдо или Месси с потрохами или сам клуб Реал с Барсой вместе взятых и заиграем на весь мир..

§ сайлау курманов
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дедушке мечтает как нобелевку получает , а этому снится как сидит в кресле министра спорта , а там как получится , весь в папаньку пошел
Профайл Посетить вебсайт

§ 74
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ух ты, Нурлыкун во всей красе..
Профайл

Михалыч
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слух такой был одно время,что он через дедушку, а дедушка через Вову,хотели его в Челси пристроить......

§ 74
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михалыч:
ерез Вову

а Вова через Абрамовича?
Профайл

Сеня
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитесь нытики. Молодой успешный парень добился всего упорным трудом.

§ drakon
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9935
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
Молодой успешный парень добился всего упорным трудом

И в школу,в детстве,за 7 км.,ходил,пешком,по- бездорожью и в буран... :-o
Профайл

§ 74
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.02.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И в школу,в детстве,за 7 км.,ходил,пешком,по- бездорожью и в буран...

а как же.. не без этого... :-)
Профайл

гость
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в школу,в детстве,за 7 км.,ходил,пешком,по- бездорожью и в буран...

И последние деньги со школьных завтраков, оставаясь голодным, отдавал на членские взносы одной "мало"известной партии.

112
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитывая недалекое прошлое его рода, думаю ясно уже к чему приведет это..
Яблоко от яблони..

FOMA
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня: Молодой успешный парень добился всего упорным трудом

Цитата:
drakon:
И в школу,в детстве,за 7 км.,ходил,пешком,по- бездорожью и в буран...

А по вечерам фуры с лесом разгружал чтоб на стакан молока с хлебом хватило...

Сеня
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
чтоб на стакан молока с хлебом хватило...

Деду :lol:

* танкоградец
Re: Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1649
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну наконец то купим Рональдо или Месси с потрохами или сам клуб Реал с Барсой вместе взятых и заиграем на весь мир..

Смотри не заиграйся :lol: Цитата:
сайлау курманов:
дедушке мечтает как нобелевку получает , а этому снится как сидит в кресле министра спорта , а там как получится , весь в папаньку пошел

Ну так не родит свинья бобра, а в себя поросёночка.Цитата:
Михалыч:
Слух такой был одно время,что он через дедушку, а дедушка через Вову,хотели его в Челси пристроить......

Кем, центрфорвардом или полузащитником?
Профайл

Гость
Айсултан Назарбаев получил должность в ФФК




Отправлено: 28.02.17 - 20:38
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: танкоградец

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 3
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх