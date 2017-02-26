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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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гость
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну так давайте вообще никаких мер по безопасности принимать не будем, потому что ГОСТЬ сказал, что они неэффективны

:lol:
Ну почему же?
Определенный эффект все ж таки имеется. Уходя от запертого автомобиля, ВЫ совершенно уверены что обезопасили свое имущество.

гость
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
Вла́сть — это возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки их сопротивлению
Вам что в этом непонятно?
Власть руководителя предприятия, отдела, бригадира и так далее и тому (и не только тому) подобное - недостаточные примеры из жизни?


:lol:
А может все же управление?

Цитата:
Управление — деятельность субъекта по изменению объекта для достижения некоторой цели.

* танкоградец
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1649
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 27.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вла́сть — это возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки их сопротивлению
Вам что в этом непонятно?
Власть руководителя предприятия, отдела, бригадира и так далее и тому (и не только тому) подобное - недостаточные примеры из жизни?

У вас местечковое понимание власти. *Красную, облупленную культяпку, в чугунном исполнении на воротник, от Советской власти, что бы голова не болталась и подворотничёк не пачкался* клал я при советской власти на всех вами перечисленных представителей власти. И годков мне, как пишут в анкетах, 54 полных. Я не дама мне возраст скрывать не треба. О вашем не спрашиваю, не интересно. Цитата:
Бывалый:
Вам до сих пор важны лозунги, а не результаты?

Вы или специально уходите от ответа или .... Что бы получить результат нужно привлечь на свою сторону людей. Что бы их привлечь, их нужно убедить. И тут без лозунгов никак. Или вы думаете, что власти бригадира хватит послать людей в атаку? В связи вашего понимания власти вспомнился мне старый советский анекдот - *Приходит в отдел кадров здоровенный амбал. Весь в партаках, на груди монастырь на пять куполов. Спрашивает - Вам бригадиры нужны? Ему - А работать будете? Он - А куда они денутся?!* Относительно нынешних реалий вы конечно на 98% правы, но речь то шла о прошлом веке .
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Бывалый
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 27.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
речь то шла о прошлом веке .

А если не будут брать - отключим газ.
Что что там в прошлом веке было по другому говорите?

* танкоградец
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1649
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что что там в прошлом веке было по другому говорите?
Уже ничего не говорю. Как говаривала моя бабушка - *Что бы с вами разговаривать надо сначала мешок гороху съесть.*
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§ Макарыч
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Макарыч


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Сообщений: 447
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 28.02.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Личный обыск без вынесения отдельного постановления и без санкции прокурора может производиться: при задержании или заключении под стражу;

Путаете обыск и досмотр
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§ шолом рубашкин
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 28.02.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу видно некомпетентность...
1 - обыска нет. Для начала откройте литературу и почитайте, что значит данное действие.
2 - входящему предлагается добровольно выгуть все из карманов, чтобы не звенела рамка.
3-е и самое основное данные действия направлены на обеспечение в первую очередь безопастности людей их жизни, а не каких-то аморфных понятий.
Я поражаюсь как можно рассуждать о таких вещах совершенно некомпетентным лицам!! Ужас.
Взали за основу понятие - "обыск" зацепились за него и давай обсасывать... Видимо автора самого недавно заставили карманы вывернуть, теперь правду ищет...
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112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 28.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Уже ничего не говорю. Как гова

Признай что ты в этом вопросе ну совсем никак..
А потому бабушку вспомнил..

Николай
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 28.02.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 февраля 2017 г. в одном районном суде Костанайской области муж зарезал жену в здании СУДА, перед бракоразводном процессом! Из чего однозначный вывод - НЕ ОБЫСКИВАЮТ, И ДАЖЕ НЕ ДОСМАТРИВАЮТ надлежащим образом!

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 28.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
НЕ ОБЫСКИВАЮТ, И ДАЖЕ НЕ ДОСМАТРИВАЮТ надлежащим образ

Сейчас благодаря этому идиоту, будут обыскивать и заставлять приседать голым..

глас народа
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 28.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112. сейчас будут обыскивать и заставлять приседать голым..%%%%

Обязательно у вас нужно вести эту процедуру в фонариком в левой руке, а с зеркалом- в правой!!!!

* танкоградец
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1649
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
будут обыскивать и заставлять приседать голым..

а чЁ доводилось булки раздвигать? Тока не говори чё в галамторе начитался.
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