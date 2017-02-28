из Амангелди Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед... #16







Отправлено: - 17:56 у них есть 4 летнии сын. Нурхан постоянно избивал Жулдызай у нее 2 раза было выкидыш. жалко ее хорошей женщиной была.