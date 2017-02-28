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Victor Yang:
А "перемычка" эта - не сети?
Сети, конечно сети, только протяжённость их весьма и весьма не значительная, что даже смешно говорить о цене вопроса.Цитата:
Victor Yang:
И есть еще один немаловажный фактор
И есть ещё одно предположенье, что Кука съели из большого уваженья.Цитата:
Victor Yang:
деньги, при покупке в Экибастузе, остаются в РК и позже, всё равно, тем же гражданам РК возвращаются.
Да? Точно? Не на Кипре? Блажен кто верует. Ну да ладно -надежды юношей питают, но мы то люди взрослые, прагматичные и где то даже циничные. Схема такая : Экибастуз уголь туда, от туда в качестве оплаты електричество, мы кустанайцы потребляем-платим деньги, деньги уходят в Экибастуз. Ваш не маловажный фактор остался при вас.