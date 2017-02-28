Цитата: Бывалый:

Никто ничего не рвал.

Ну так и слава богу, не надо ничего востанавливать.Цитата: Бывалый:

Что за хрень вы несете?

Что за хрень я несу? Ну хрень как хрень,обычная такая хрень. А чЁ она бывает разных видов и сортов?Цитата: Бывалый:

Во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС именно по миллионке успешно перекидывалась на красноярские заводы энергия уральских электростанций.



Да? Это с каких уральских станций по нашей миллионке куда то чёто перекидывалось? А ещё я помню что в 90-тых МК-58 занималась демонтажем этой самой миллионки и люди тогда ещё погибли при падении опоры. Что уже востановили?