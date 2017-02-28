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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое? 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Атмосфера в зале филармонии, где отчитывался аким области, в целом порадовала. Почти исчезли откровенная лесть, заискивание и чинопочитание. Да и люди говорили, в основном, не о своих личных проблемах.
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§ Доктор СИЗО
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Ну курс рубля и тенгушки не такой не устойчивый как $, но это всё можно увязать со стоимостью угля и стоимостью золоотвала и избежать резких скачков.

-товарищ танкист, не обращайте внимания .....смотри, как обволакивает своей болтовней ни о чем.... штатный акиматишка..... ;-) ;-) ;-) :yell: :yell:
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* танкоградец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это когда было? Сети, подстанции понижающие - неужели всё сохранилось?

А вы думаете, что начав получать энергию с Экибастуза были построены новые? Их просто перезапитали.Цитата:
Доктор СИЗО:
думаю, что областной акимат + министерство энергетики....в пилотном варианте....

Ну дай то бог. Я только за, двумя руками.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7878
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Их просто перезапитали

Что значит "просто перезапитали"?. Эта "перезапитка" и есть те самые сети, на которые нужны деньги. Понятно, что внутригородские сети как были, так и останутся.
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§ Доктор СИЗО
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
А вы думаете, что начав получать энергию с Экибастуза были построены новые? Их просто перезапитали.Цитата:
мало кто из спорящих знает, что электроэнергия не сама приходит из Экибастуза, как по рельсам.... нужны колоссальные затраты, которые закладываются в цену....получается, сжигаем 70 процентов энергоресурсов будущих потомков казахстанцев, что бы доставить на север любой ценой всего 30 процентов добываемой электроэнергии((((( хоть один человек об этом задумался????
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* танкоградец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Понятно, что внутригородские сети как были, так и останутся.
Так и внутри областные как были с советских времён так и остались. Просто перемычку между Троицком и нами разорвали. Магистрали то как были так и остались. А электричество имеет свойство бежать как слева на право, так и с право налево.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7878
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Просто перемычку между Троицком и нами разорвали.

А "перемычка" эта - не сети?
И есть еще один немаловажный фактор - деньги, при покупке в Экибастузе, остаются в РК и позже, всё равно, тем же гражданам РК возвращаются.
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§ самый умный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 28.02.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати о гранитном бордюре.
Езжу каждый день в аэропорт на работу, по дороге разглядываю этот камень от нечего делать.
И знаете что? Уже ободрали его порядком, весь в черных полосах и даже сколы есть. И это за одну зиму.
Жалко фоток нет выложить, но кому интересно - посмотрите, не поленитесь.
50 зим он не выдержит никогда при таком раскладе.
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Просто перемычку между Троицком и нами разорвали.

Никто ничего не рвал.
Что за хрень вы несете?
Во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС именно по миллионке успешно перекидывалась на красноярские заводы энергия уральских электростанций.

* танкоградец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А "перемычка" эта - не сети?

Сети, конечно сети, только протяжённость их весьма и весьма не значительная, что даже смешно говорить о цене вопроса.Цитата:
Victor Yang:
И есть еще один немаловажный фактор

И есть ещё одно предположенье, что Кука съели из большого уваженья.Цитата:
Victor Yang:
деньги, при покупке в Экибастузе, остаются в РК и позже, всё равно, тем же гражданам РК возвращаются.

Да? Точно? Не на Кипре? Блажен кто верует. Ну да ладно -надежды юношей питают, но мы то люди взрослые, прагматичные и где то даже циничные. Схема такая : Экибастуз уголь туда, от туда в качестве оплаты електричество, мы кустанайцы потребляем-платим деньги, деньги уходят в Экибастуз. Ваш не маловажный фактор остался при вас.
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* танкоградец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 28.02.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Никто ничего не рвал.

Ну так и слава богу, не надо ничего востанавливать.Цитата:
Бывалый:
Что за хрень вы несете?

Что за хрень я несу? Ну хрень как хрень,обычная такая хрень. А чЁ она бывает разных видов и сортов?Цитата:
Бывалый:
Во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС именно по миллионке успешно перекидывалась на красноярские заводы энергия уральских электростанций.

Да? Это с каких уральских станций по нашей миллионке куда то чёто перекидывалось? А ещё я помню что в 90-тых МК-58 занималась демонтажем этой самой миллионки и люди тогда ещё погибли при падении опоры. Что уже востановили?
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