57 Re: Надбавку за стаж будут получать пенсионеры с 1 июля 2018... #4







Отправлено: - 17:56 Цитата: Доктор СИЗО:

Пока, ваши хваленные надбавки за полтора года дойдут до пенсионеров, цены на продукты и коммуналку, в два раза больше обещанных, подскочат.....

Уже сейчас торгаши поднимают цены, в январе подняли пенсии на 9%, а цены на всё подняли и управы нет на торгашей., ну и на коммунальщиков, на проезд подняли с 1 марта. Уверен, что с 1 марта все цены подскочат. Ну уж в 2018 году эти добавки будут обесценены. Дорога ложка к обеду.