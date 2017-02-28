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§ NG.kz
В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед разводом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В Амангельдинский район выехала комиссия, - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда. - Будут выяснять, каким образом, мужчина пронес оружие в суд. После заключения комиссии мы дадим комментарий.
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555
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие Оттело постоянно появляются то тут, то там.
Соболезнование родным и близким.

из Амангелди
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у них есть 4 летнии сын. Нурхан постоянно избивал Жулдызай у нее 2 раза было выкидыш. жалко ее хорошей женщиной была.

112
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
работает учителем,

Особо неумелые головы с какими то мыслями сразу думают что так делают только акимы..
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