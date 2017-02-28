/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед разводом		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед разводом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В Амангельдинский район выехала комиссия, - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда. - Будут выяснять, каким образом, мужчина пронес оружие в суд. После заключения комиссии мы дадим комментарий.
Читать новость

112
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наверно только сотовые нельзя проносить..

Танчик
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уволить всех судей, весь аппарат, всю охрану суда за халатность, приведшую к трагедии.

123
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуть какая, бедная женщина!

§ Доктор СИЗО
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может, уже пора ввести комендатский час и чрезвычайное положение по Тургайщине?..... если уже люди друг друга свободно режут в зале суда??? негритянское гетто отдыхает....
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1750
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо было втихаря свалить от этого изувера , видимо хотела по людски , детей жалко сиротами останутся
Профайл Посетить вебсайт

§ юля елиссева
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 888
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.02.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не удивлюсь, если женщина умерла от того, что ни у кого под рукой не было мобильника, чтобы сразу вызвать скорую.
Профайл

§ 74
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.02.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поди бастык местный..не досматривали..
вот тебе и нурлыкун, землячество и прочее
Профайл

112
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
поди бастык ме

А что, только начальники убивают жен и насилуют детей?
По моему совсем наоборот..

слабый пол
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тиран. Бедная женщина. Мучилась с ним в браке. Так и не дал ей спокойной жизни...Соболезнование родным и близким. Наказать урода.

§ Моше
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.02.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
поди бастык местный..не досматривали..
вот тебе и нурлыкун, землячество и прочее

Как с языка снял.
Нурлыкун во всей красе...
Профайл

Автор
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причём тут суди , охранник или кузет должен слидит

Венсан
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Тургайщине

Зря Вы так, там спокойнее даже сейчас. Народ терпеливее, как говорится, что костанайцу - смерть, для торгаев - терпимо! Уголовная преступность в процентном отношении минимальна, люди желают и умеют договариваться.
А здесь, видимо, отклонившийся от традиций звереныш был, напичканный зверствами из зомбоящика, твоейтрубы, возможно немерено пьющий.

азат
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации КН он работает учителем, женат второй раз.

азат
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправка: это информация от Нур.КЗ
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: drakon, INFINITE, танкоградец

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 3
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх