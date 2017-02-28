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§ NG.kz
Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Майского района Алмасбек Мамытбеков считает, что жители северных регионов имеют большой потенциал в сельском хозяйстве и в сфере промышленности. Однако, по мнению акима, им не хватает рабочей силы. В этой связи Мамытбеков задумывается о переселении южноказахстанцев в северные регионы страны.
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FOMA
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 16:53
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 17:01
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.02.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бывалый

опять мамка за хорошие оценки пустила тебя к интернету?
Профайл

Сергей.
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

С работой на севере всё хорошо, половина жителей РК работают в РФ, многие вахтой.

§ Моше
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
За отопление поплатят зимой пару месяцев, насобирают свои манатки и обратно на юга стартанут..

Ради этих копеек?

Цитата:
"Затраты переселенцев будут возмещены в размере 35 МРП, то есть на каждого члена семьи будут выданы денежные средства в размере 79 тысяч тенге. Также будут субсидированы расходы переселенцев, затраченные на аренду жилья в течение одного года", – пояснил Кантарбаев.


Курам на смех.
Профайл

Северной
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
поплатят зимой пару месяцев

Ну да, вот, семья российских немцев с 10 детьми пишут, приехала в Новосибирскую область на постоянное жительство - типа, в Неметчине распущенность сексуальным воспитанием в школе разводят, не хотим, - а в феврале обратно уехала.
Так и здесь что ли так будет? Наверно, все же останутся, у нас и девушки красивее, и люди терпимее :lol:

Казахи юга
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работаю в ЮКО. Скоро думаю уволят нас и буду работать чисто в Костанае. Вернусь на Север. Хотя буду надеяться что мы проидем испытательный срок
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