Цитата: 112:

За отопление поплатят зимой пару месяцев, насобирают свои манатки и обратно на юга стартанут..

Ради этих копеек?



Цитата: "Затраты переселенцев будут возмещены в размере 35 МРП, то есть на каждого члена семьи будут выданы денежные средства в размере 79 тысяч тенге. Также будут субсидированы расходы переселенцев, затраченные на аренду жилья в течение одного года", – пояснил Кантарбаев.



Курам на смех.