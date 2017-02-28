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§ NG.kz
Надбавку за стаж будут получать пенсионеры с 1 июля 2018 года
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане прошли общественные слушания по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения", в ходе которых вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как в Казахстане изменится пенсионная система.
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* Доктор СИЗО
Re: Надбавку за стаж будут получать пенсионеры с 1 июля 2018...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2475
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока, ваши хваленные надбавки за полтора года дойдут до пенсионеров, цены на продукты и коммуналку, в два раза больше обещанных, подскочат.....
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