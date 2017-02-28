NG.kz Надбавку за стаж будут получать пенсионеры с 1 июля 2018 года



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:20 В Астане прошли общественные слушания по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения", в ходе которых вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как в Казахстане изменится пенсионная система.

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