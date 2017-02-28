Цитата: Латик:

вы выразились вышибает, от вашего "уш" "пасан" ну а теперь еще один шедевр "моск" !

Ну вот ты говоришь в разговорной речи, выговариваешь букву Ж в уш или говоришь моЗг или моСк?

МоЗги да, З выговаривается.

Но моСк мы говорим в разговорной речи.

Так же и оПсуждение, но разве ты сам говоришь оБсуждение?

Так разговаривает бОльшая часть русскоязычного населения, на сколько я вижу..