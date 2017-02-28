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§ NG.kz
Жизнь как миг....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Жизнь как миг " так назвали мероприятие прошедшее 27-ого февраля в Толстовке встречу посвящённую 75-летию публичного общественного деятеля, ветерана спорта и постоянного автора-публициста " Нашей газеты" А.С. Денисова. Сразу хочу отметить высокую организацию и техническое оснащение встречи.
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112
Re: Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денисова без пафоса можно причислить к кагорте личностей составляющих УМ, ЧЕСТЬ, и СОВЕСТЬ не только нашего региона , но и всего общества и патроиота РК.

Хм..
Товарищи.
Давайте будем либо патриотами СССР до конца, которому клялись в служении и верности, либо патриотами других стран.
На сколько я помню, тов. Денисов патриот Советского Союза.
У меня моск вышибает, как можно быть одновременно патриотом совершенно разных стран?

Латик
Re: Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня тоже мозг как вы выразились вышибает, от вашего "уш" "пасан" ну а теперь еще один шедевр "моск" !

112
Re: Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Латик:
вы выразились вышибает, от вашего "уш" "пасан" ну а теперь еще один шедевр "моск" !

Ну вот ты говоришь в разговорной речи, выговариваешь букву Ж в уш или говоришь моЗг или моСк?
МоЗги да, З выговаривается.
Но моСк мы говорим в разговорной речи.
Так же и оПсуждение, но разве ты сам говоришь оБсуждение?
Так разговаривает бОльшая часть русскоязычного населения, на сколько я вижу..

112
Re: Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Только дошло..
Тов. Денисову 75?
Мои искренние поздравления..
Как сохранился то..
А на вид ему давал лет 55..

112
Re: Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно жизнь как миг..
Даже если ты прожил 75 лет..
Ай да и не верится..
Быстро жизнь проходит.
Только казалось бы вчера еще был ребенком и ходил босым на речку, по ковыли, прыгал там везде..
И вот уже пора умирать..
Как все быстро то происходит..
И вот зачем жил то, непонятно..

112
Re: Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сожалению политика местных ТВ и СМИ отдавать предпочтение рекламированию приезжих и местных чиновников вместо рекламы таки

А что, от Нашей Газеты никого не было?
А чо меня не позвали?

§ drakon
Re: Жизнь как миг....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А чо меня не позвали?

Марик,тебя вчера небыло - на форуме.
Я думал,что ты там... :lol:
Профайл

Гость
Жизнь как миг....




Отправлено: 28.02.17 - 15:27
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