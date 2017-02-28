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§ NG.kz
Спасатели эвакуировали из села Коктау под Аркалыком троих больных детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в с. Коктау троим детям требуется экстренная госпитализация. Поселок, который находится в 45 км от Аркалыка, оказался отрезанным от внешнего мира.
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§ yeti91
Re: Спасатели эвакуировали из села Коктау под Аркалыком троих...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.02.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато в городе "гранитные бордюры будут" а там у людей условия как 100 лет назад .
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* Доктор СИЗО
Re: Спасатели эвакуировали из села Коктау под Аркалыком троих...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2475
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы мы делали без МЧС??? Наверное, дороги почистили бы по области..... и дорожно-эксплуатационные участки в районах восстановили.....в 10 раз дешевле обошлось бы....а почему: там же в ДЭУ, полковники и генералы не служат)))))))))))))
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