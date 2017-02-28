Доктор СИЗО Re: Спасатели эвакуировали из села Коктау под Аркалыком троих... #2





(Пользователи) Сообщений: 2475

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:10 Что бы мы делали без МЧС??? Наверное, дороги почистили бы по области..... и дорожно-эксплуатационные участки в районах восстановили.....в 10 раз дешевле обошлось бы....а почему: там же в ДЭУ, полковники и генералы не служат)))))))))))))