yudjin Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое? #30





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4434

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:03 Цитата: Бывалый:

И среднестатистическая зарплата вообще то существенно выше 85 тыс тенге.

та шо вы....

даже со слов Архимеда средняя в области 110... не так и существенно, а я беру в пример реальная, которая у тысяч женщин: у продавцов, колхозников, воспитателей.

И при этом материнский капитал в России по-моему НЕ привязан никоим образом к зарплате мамы. Так шо никудышная твоя скудная болтовня и министерши хвастливый и обманный прогиб перед акимом.



[Исправлено: yudjin, 28.02.2017 - 14:06]