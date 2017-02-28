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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое? 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Атмосфера в зале филармонии, где отчитывался аким области, в целом порадовала. Почти исчезли откровенная лесть, заискивание и чинопочитание. Да и люди говорили, в основном, не о своих личных проблемах.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4434
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.02.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И среднестатистическая зарплата вообще то существенно выше 85 тыс тенге.

та шо вы....
даже со слов Архимеда средняя в области 110... не так и существенно, а я беру в пример реальная, которая у тысяч женщин: у продавцов, колхозников, воспитателей.
И при этом материнский капитал в России по-моему НЕ привязан никоим образом к зарплате мамы. Так шо никудышная твоя скудная болтовня и министерши хвастливый и обманный прогиб перед акимом.

[Исправлено: yudjin, 28.02.2017 - 14:06]
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* Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.02.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неееее


Говорю же, неправильно пишут просто граждане.
Подразумевают, что у меня все электроприборы потребляют 1.5 кВт, значит за час потребление составит 1.5 кВт/ч.
Что неправильно, конечно, написано, надо писать "кВт⋅ч" :)
Но придираться к этому несколько странно.

Речь-то о другом.
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* Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.02.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так шо никудышная твоя скудная болтовня и министерши хвастливый и обманный прогиб перед акимом.


Сейчас тебе напишут десяток абзацев, где в который раз убедительно докажут, что ты ватник, имперец, не патриот и редиска.
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* Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.02.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Заплатил вчера за тепло и почувствовал себя "кинутым".


Недавно с товарищем разговаривал, украинским.
За свои 50 квадратов заплатил около 3000 гривен, при курсе в 27 чуть больше сотни долларов.
У нас пока ещё меньше :)
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§ drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Недавно с товарищем разговаривал, украинским.
За свои 50 квадратов заплатил около 3000 гривен, при курсе в 27 чуть больше сотни долларов

А зарплата то у товарища сколько? Гривен... :-o
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* Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.02.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А зарплата то у товарища сколько? Гривен...


Может мне ещё про свою рассказать, и скан налоговой декларации приложить?
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грость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кофеину напился, злой.

Цитата:
Валентин:
Может мне ещё про свою рассказать,

§ drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Может мне ещё про свою рассказать, и скан налоговой декларации приложить?

Не,твою - не нужно. Твою все знают, Архимед - рассказал... :lol: :oops:
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* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7875
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
За свои 50 квадратов заплатил около 3000 гривен, при курсе в 27 чуть больше сотни долларов.
У нас пока ещё меньше :)

А если еще учесть то что там теплее - это еще дороже получается.
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
учесть то что там теплее - это еще дороже получается.

Ниче не дороже.
На год раскидай за отопление там и тут, суммы примерно одинаковые будут, и мерил как, по общедомовым или без счетчиков.

§ Talapker
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 28.02.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...Троицкая ГРЭС, ибо сжигает она бурый уголь из Экибастуза.


В Экибастузе добывают КАМЕННЫЙ уголь марки КСН.
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* Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5420
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если еще учесть то что там теплее - это еще дороже получается.


Зато свобода, и нет Таможенного Союза!
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Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Каждому свое?




Отправлено: 28.02.17 - 15:32
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