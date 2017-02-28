Доктор СИЗО Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы... #15





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:03 Цитата: drakon:

С октября по май месяцы - никуда не уедут. Дорог то - нету... С октября по май месяцы - никуда не уедут. Дорог то - нету...

-они давно уже здесь.... все гаишники-маишники имеют характерный южно-узбекский акцент)))))

-да, и другие хлебные "работы", наверняка, уже не пустуют...