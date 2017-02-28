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§ NG.kz
Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы деньгами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Майского района Алмасбек Мамытбеков считает, что жители северных регионов имеют большой потенциал в сельском хозяйстве и в сфере промышленности. Однако, по мнению акима, им не хватает рабочей силы. В этой связи Мамытбеков задумывается о переселении южноказахстанцев в северные регионы страны.
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* Доктор СИЗО
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2475
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.02.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С октября по май месяцы - никуда не уедут. Дорог то - нету... :-o

-они давно уже здесь.... все гаишники-маишники имеют характерный южно-узбекский акцент)))))
-да, и другие хлебные "работы", наверняка, уже не пустуют...
Профайл

гость
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Интересно, подкрепляет ли статистика мнение уважаемого акима?Что там с данными по безработице, что с рабочими местами?

По статистике на юге нехватка (вакансии) больше чем на севере. :-o

джо блэк
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
местные без работы сидят, а тут еще южан подселяют. Писали бы конкретно, что учитывая опыт Украины, потерявшей Крым и Донбасс, в северных регионаx, где пока превалируют численно славяне, хотят увеличить число автохтонов.

Даа,всё в противовес,вы правы.
Лишь бы в халифат не скатиться.

SBG
Re: Жителей юга стимулируют на переселение в северные регионы...




Отправлено: 28.02.17 - 15:16
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