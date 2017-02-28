Цитата: Victor Yang:

. С учетом транспортировки, реконструкции сетей и т.д. - стоит ли огород городить? Плюс зависимость будет от курса рубля.

-ну если ты не видишь разности транспортирования 80 км и 800 км, ну тогда ой....еще один не маловажный фактор....на таком коротком расстоянии просто физически не смогут пристроиться 6 или 8 посредников-перекупщиков э/энергии...... по этой проблеме .....сменилось уже немало Акимов....а воз и ныне там....