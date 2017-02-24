ВЧК Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п.... #5







Отправлено: - 18:47 Почему бы к дедушке,не присоединиться и товарищу А. Денисову и так же своим примером не показать детям как надо любить спорт. А не плакать перед акимом что не развивается бег по кругу? Или проще тут воду на странице газеты лить?