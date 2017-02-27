глас народа Re: Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец... #6







Отправлено: - 20:30 А потраченные на билет деньги вернули ему или нет?*******



При нарушении Правил перевозки, авиакомпании не возмещают пассажирам подобные ущербы. Если хочешь летать самолетами быстро и надежно, то вначале учи Правила , а затем покупай билет на самолет!!!!!!

А если хочешь ехать с понтами( с затычками или наушниками в ушах), то выбирай другой спобоб передвижения, вплоть до пешкостопа!!!!