NG.kz Спасатели эвакуировали из села Коктау под Аркалыком троих больных детей



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:04 В Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в с. Коктау троим детям требуется экстренная госпитализация. Поселок, который находится в 45 км от Аркалыка, оказался отрезанным от внешнего мира.

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